Modernan koronavirusrokotetta ei jatkossa annetta alle 30-vuotiaille miehille ja pojille, ohjeistaa THL

Modernan koronarokotetta ei pitäisi jatkossa antaa Suomessa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) infossa tänään aamupäivällä. Syynä ohjeistukseen on varovaisuusperiaate.

THL ohjeistaa antamaan alle 30-vuotiaille miehille ja pojille Pfizer-Biontechin koronarokotetta.

Pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa ovat olleet mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, on havaittu, että Modernan koronarokotteen saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on hieman muita korkeampi riski saada sydänlihastulehdus. Riski on THL:n mukaan suurin toisen rokoteannoksen jälkeen.

– Suurin osa näistä sydänlihastulehduksista on lieviä, ohimeneviä, muutaman päivän seurannalla itsestään paranevia, mutta kuitenkin tämä riski on olemassa, Salminen sanoi.

Jos alle 30-vuotias mies tai poika on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen Modernan rokotteella, toinen annos annetaan Pfizer-Biontechin rokotteella.

Sydänlihastulehduksia ilmenee Salmisen mukaan väestössä jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena. Myös koronatauti lisää tulehduksen riskiä.

THL:n on tarkoitus tiedottaa tänään tarkemmin Modernan rokotteen käytöstä.

Eilen kerrottiin, että Ruotsissa Modernan koronarokotteiden käyttö keskeytetään vuonna 1991 ja sen jälkeen syntyneillä ja Tanskassa alle 18-vuotiailla.

Uudet tartunnat valtaosin rokottamattomilla

Uusien koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt STM:n ja THL:n mukaan huolestuttavaan kasvuun ja painottuu rokottamattomaan väestöön.

Viikoittainen uusien koronatapausten määrä on kasvanut yli 800 tapauksella edellisviikkoon nähden: viikolla 39 uusia tapauksia todettiin yhteensä hieman yli 3 800, kun edellisellä viikolla tartuntoja todettiin noin 3 000.

– Pitkään jatkunut laskutrendi tapausmäärissä on kääntynyt kasvuun ja kiihtynyt nyt tällä seurantaviikolla, johtaja Pasi Pohjola STM:stä kertoi.

Tartuntoja esiintyy Pohjolan mukaan laajasti eri ikäryhmissä.

Heikentynyt koronatilanne näkyy myös sairaalahoidossa. Viime viikolla erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 69 uutta koronaviruspotilasta ja tehohoitoon 22 uutta potilasta.

THL arvioi, että yli 12-vuotiaiden 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu. Tällä hetkellä kokonaan rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on vielä noin 775 000, kertoi johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotustilaisuudessa.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 6. lokakuuta mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 089.