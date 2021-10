Sievissä heikko koronatilanne eli 15 tartuntaa viikossa – Kallio suosittelee välttelemään tapaamisia ja maskit päähän koko alueella syysloman pelastamiseksi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu tällä viikolla toistaiseksi 28 uutta koronavirustartuntaa.

Sievissä tartuntoja on todettu 15, Ylivieskassa 10 ja Nivalassa 3. Koronatilanne on heikko etenkin Sievissä, jossa ilmaantuvuusluku on noin 300. Tartunnan saaneista suurin osa on rokottamattomia.

Kallio suosittelee, että erityisesti Sievissä rajoitetaan kontakteja ja hakeudutaan koronanäytteenottoon lievissäkin hengitystieinfektion oireissa. Erityisesti rokottamattomien tai vain ensimmäisen koronarokoteannoksen saaneiden on tärkeää hakeutua koronatestiin oireiden ilmaantuessa.

– Jotta koronatilanne ei sekoita syyslomasuunnitelmia, suosittelemme maskin käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on myös tärkeää huolehtia, Kallio toteaa perjantain tiedotteessaan.

Palvelutaloissa ja vuodeosastoilla vierailevien tulee käyttää maskia kaikissa Kallion kunnissa.

Kalliosta muistutetaan, että koronarokotus suojaa tehokkaasti koronavirusinfektion vaikealta muodolta. Ensimmäisen koronarokotteen tai tehosterokotteen voi hakea ilman ajanvarausta walk in -päivinä. Sievissä ja Ylivieskassa tällainen rokotuspäivä on tiistaina 19.10. puolen päivän jälkeen. Alavieskassa torstaina 21.10. aamupäivällä ja Nivalassa iltapäivällä.

Rokotukset annetaan Sievissä, Alavieskassa ja Nivalassa neuvoloissa, Ylivieskassa seurakuntakotikoti Mariassa. Syyslomaviikolla ei ole koronarokotusten walk in -päiviä.