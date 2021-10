Kuusipuu kaatui Himangan Pohjoiselle Satamatielle, yksi kaista oli liikenteeltä tukossa – Kovan tuulen ei uskota tekevän suurempia tuhoja, puita voi kuitenkin kaatua lisää.

Puu kaatui lauantaina vähän ennen kelo 11 Himangalla Pohjoiselle Satamatielle. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Matti Virtanen kertoo, että kaatunut puu oli kuusi ja se tukki yhden ajokaistan hetken aikaa.

– Kävimme paikalla yhdellä paloautolla ja raivasimme tein vapaaksi.

Kalajoella vallitsee kovat tuuliolosuhteet. Tuulta on merenrannan läheisyydessä jopa 13 metriä sekunnissa. Sää on lisäksi sateinen, on satanut jo pitemmän aikaa.

– Emme usko kova tuulen aiheuttavan mitään suurempia tuhoja. Yksittäisten puiden kaatuminen on kuitenkin mahdollista. Aamupäivän aikana tapahtui vain yksi puun kaatuminen. Se oli tämä Himangan tapaus, Virtanen toteaa.