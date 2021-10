Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan kaupunginvaltuuston on käsiteltävä puheenjohtajansa Tiina Isotaluksen luottamus

Korkeampaa luottamushenkilöä kuin kaupungin- tai kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei kunnissa ole. Sen vuoksi puheenjohtajalta vaaditaan paljon. Esimerkiksi harkintakykyä. Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus (sd.) tuomittiin perjantaina kahdesta eri rikoksesta. Se on kylmä fakta, joka ei kieli erityisen hyvästä harkintakyvystä.

Sillä ei ole merkitystä, että syyttäjä ei katsonut olevan aihetta nostaa syytteitä. Pohjanmaan käräjäoikeus oli toista mieltä ja tuomitsi Isotaluksen rikoslain 24. luvun yhdeksännen pykälän toisen kohdan perusteella 20 päiväsakkoon kahdesta kunnianloukkauksesta.

Niin Isotaluksen itsensä kuin hänen puolueensa kannalta tuomio on äärimmäisen kiusallinen. Sosiaalisessa mediassa sattuu ja tapahtuu, mutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kunnianloukkaustuomioihin johtaneet kommentit ovat hänen asemassaan erityisen moitittavia.

Isotalus on kyllä pahoitellut sittemmin poistamiaan kirjoituksia, mutta hänen käräjäoikeuden tuomion jälkeen antamansa kommentit eivät varsinaisesti pursunneet katumusta. Näin Isotalus lausui Ilta-Sanomille: ”Olen hyvin pettynyt ja harmistunut siitä, että käräjäoikeus katsoi tämän asian näin.”

Miten käräjäoikeuden olisi pitänyt ”katsoa”? Ilmeisesti niin, että julkiset vihjailut yksityishenkilön terveydentilasta ovat niin pikkujuttuja, että eivätne nyt kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistöä täytä? Päästää siis Isotalus kuin koira veräjästä?

On tietysti totta, että Kokkolan kaupunginvaltuutetut olivat hyvin tietoisia tapauksesta valitessaan Isotaluksen jatkamaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Sitä ei kukaan voinut tietenkään tietää, että valtuuston puheenjohtaja saa kaksi kunnianloukkaustuomiota. Tältä osin tilanne on siis muuttunut. Ilta-Sanomiin antamansa kommentin perusteella Isotalus tyytyy käräjäoikeuden tuomioon: ”Tavallaan olen helpottunut siitä, että asia saa nyt pisteen ja pystytään menemään eteenpäin.” Isotaluksen asianajaja tosin ei ottanut tuoreeltaan kantaa mahdolliseen valitukseen.

Keskipohjanmaan haastattelemien Kokkolan valtuustoryhmien puheenjohtajien kannat Isotaluksen asemasta vaihtelivat. Demariryhmän puheenjohtaja Sakari Ruisahon näkemys Isotaluksen tuomiosta oli eriskummallinen: ”Hän on vahingossa asetellut sanansa väärin”, Ruisaho arvioi. Kolmen viikon välein siis ”vahingossa asetellut sanansa väärin”. Todellako? Keskipohjanmaan tietojen mukaan Ruisahon vahinkotulkinta ei heijastele SDP:n koko valtuustoryhmän näkemyksiä.

Hyvin todennäköisesti Isotalus jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Ei asiaa kuitenkaan missään tapauksessa pidä kuitata yksittäisten valtuutettujen kommenteilla. Isotaluksen luottamus on mitattava erillisenä asiana kaupunginvaltuuston kokouksessa. Jos näin ei toimita, kyse on maksimaalisesta villaisella painamisesta. Siihen ei pitäisi viime kesänä valituilla kokkolalaisten edustajilla olla varaa. Kaupunkilaisten näkökulmasta kyse ei ole pelkästään kaupunginvaltuuston puheenjohtajan luottamuksesta, vaan koko valtuuston.

Selvää on, että luottamustehtäviin valitut ovat ihmisiä ihmisten heikkouksineen. Mokia ja suoranaisia rikoksia tapahtuu. Hyvässä muistissa on viime valtuustokauden Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimineen Reino Herlevin (kesk.) rattijuoppoustuomio. Kansanedustaja ja Kokkolan kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtajaMauri Peltokangas (ps.) puolestaan on saanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Peltokankaan juttu on käräjäoikeudessa Kokkolassa joulukuun 1. päivänä.

Kukaan ei ole vaatimassa poliitikoilta täydellisyyttä. Kukaan meistä ei ole täysin nuhteeton, mutta jolle paljon (valtaa) annetaan, siltä myös vaaditaan paljon. Sen vuoksi Kokkolan kaupunginvaltuuston on valtuustona käsiteltävä ja päätettävä nauttiiko sen puheenjohtaja luottamusta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.