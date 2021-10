Lukijan mielipide: Hallituksen tulisi palata ruotuun

Viime viikkojen vääntely tuista on kovasti kirvoittanut kansalaisten ja median mieltä. Keväällä hallitus kehysriihessään päätti leikkaustoimista, jotka aiheutuivat Veikkauksen pienentyneistä tuloista.

Tämä taisi joiltakin jäädä huomaamatta, ainakin kommenttien perusteella.

No, kulttuuriministeri Kurvinen päätti itse jatkotoimenpiteistä ja järjesti lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi, miten tuet leikataan.

Tästähän erityisesti kulttuuriväki hermostui ja täysin ymmärrettävästi. Onhan 18,5 milj.€ iso raha niissä piireissä.

Ja sitten alkoi hallituksen sisällä tapahtua. Hallitusviisikko kokoontui ja perui leikkaukset ensi vuoden osalta. Mutta leikkaukset vuodelta 2023 jäivät voimaan, vai jäivätkö? Kun tiedetään, että alkuvuodesta 2023 on eduskuntavaalit, niin voi kyllä tuota kovasti epäillä. Riittääkö hallituksella pokka tehdä leikkaukset, vai jätetäänkö asia seuraavan hallituksen päänvaivaksi.

Summa summarum: tämä koko asia oli tiedossa jo, tai piti olla tiedossa jo 2019, kun puheet veikkauspelien haittavaikutuksista nousivat tapetille. Mutta eipä se silloin oikein kovasti tuntunut kiinnostavan. Nyt asia tuli kovasti esille ja päätökset tuntuivat syntyneen somen vaikutuksesta.

Onko tämä nyt se uusi normaali, miten Suomessa tullaan asioita hoitamaan jatkossa?

Omasta mielestä tämä on tie, kreikkalaisten tie, mitä me jo 10 vuotta sitten moitimme. Tuntuu, että meidän nykyinen hallituksemme on nähnyt, että tämä tie olisi kulkukelpoinen.

Kyllä hallituksen tulisi kiireesti palata takaisin ruotuun ja pysyä menokehyksien sisällä. Ylenpalttinen velanotto johtaa pitkällä tähtäimellä alati nouseviin veroihin ja sen mukaan huonontuvaan kilpailukykyyn maailman markkinoilla, ja sen seuraus on meille kaikille tuttu jo entuudestaan.