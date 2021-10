Koronatestiin vai ei? Mitä merkitsee karanteeni? Katso tästä, millaiset karanteeniohjeet nyt ovat voimassa ja kuinka toimitaan altistumisen jälkeen

Keskipohjanmaan toimitus kysyi Soiten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Niemiseltä, millaiset karanteeniohjeet ovat nyt voimassa. Nieminen kertoi myös, miten tulee toimia korona-altistumisen jälkeen.

Milloin on syytä mennä koronavirustestiin?

– Soiten suositus on, että vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

Jos kaksi kertaa rokotettu tietää altistuneensa koronavirustartunnalle, saako mennä testiin, vaikka ei ole oireita? Voiko jäädä karanteeniin odottamaan tuloksia?

– Pelkän koronavirusaltistuksen vuoksi ei tule hakeutua koronavirustestaukseen. Testiaika tulee varata vain, jos ilmaantuu koronavirusinfektioon sopivia oireita. Altistuksen jälkeen tärkeintä on välttää sosiaalisia kontakteja, jolloin mahdollisen infektion puhjetessa jatkotartuntoja ei enää tulisi.

Koronavirusrokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta tautimuodolta, mutta lievempi infektio on mahdollinen. Tämän vuoksi pitkäaikaisen altistuksen jälkeen joskus myös rokotettuja on jouduttu asettamaan karanteeniin tai pidättämään työstä.

Entä jos kaksi kertaa rokotetulla henkilöllä on lieviä koronavirusoireita?

– Muiden kuin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien 2 koronavirusrokotetta saaneiden ei tarvitse enää lievissä oireissa hakeutua koronavirustestaukseen. He eivät muodosta väestötasolla uhkaa epidemian leviämiselle ja tartunnanjäljitys alkaa ruuhkautua.

Tärkein ohje kaikille on: älkää menkö sairaana töihin, kouluun tai harrastuksiin ja päivähoitoon. Kouluun voi palata, kun oirekuva on selvästi helpottamassa. Näillä toimilla ehkäistään paitsi koronaviruksen myös muiden taudinaiheuttajien leviäminen.

Jos kaksi kertaa rokotetun testitulos on positiivinen, määrätäänkö hänet karanteeniin?

– Jos kaksi kertaa rokotetun testitulos on positiivinen ja hänellä todetaan koronavirusinfektio, hänet asetetaan tartuntatautilain nojalla eristykseen 10 vrk ajaksi oireiden alusta lähtien. Jos testitulos on positiivinen, henkilö asetetaan eristykseen, olipa hänellä rokotukset tai ei.

Pitääkö myös perheenjäsenien mennä testiin ja jäädä karanteeniin?

– Perheenjäsenet jäävät karanteeniin, jos joku perheessä (eli samassa taloudessa) on sairastunut koronavirusinfektioon.

Entä jos perheessä muiden tulos on negatiivinen, pitääkö heidän olla karanteenissa?

– Perhe on karanteenissa 10 vrk viimeisimmän perheenjäsenen sairastumisesta alkaen. Eli jos vaikka ensin sairastuu 1.11. perheen äiti, hän on eristyksessä ja muu perhe karanteenissa 11.11. saakka. Jos perheessä lapsi sairastuu 3.11., muiden perheenjäsenten karanteeni pitenee 13.11. saakka.

Miten altistuminen lasketaan? Kuinka monta päivää taaksepäin pitää tietää, missä on käynyt ja keitä on tavannut?

– Koronavirusta voi tartuttaa noin 2 vrk ennen oireiden alkua, eli kartoitamme lähikontaktit 48 tuntia oireiden alusta taaksepäin. Altistumisajaksi lasketaan 15 minuutin kontakti alle 2 metrin etäisyydellä, mutta asianmukainen kasvomaskin käyttö ja koronavirusrokotteiden ottaminen vähentävät tartuntariskiä, joten nämä huomioidaan tartunnanjäljityksessä.

Positiivisen testituloksen saanut asetetaan eristykseen 10 vuorokauden ajaksi oireiden alusta lähtien. Markku Jokela

Mistä päivästä karanteeni alkaa? Altistumispäivästä vai testipäivästä? Kuinka kauan karanteeni kestää?

– Karanteeni alkaa siitä hetkestä, kun altistustilanne tulee tietoon. Jos on altistunut perjantaina ja henkilö saa tiedon altistuksesta maanantaina, karanteeni alkaa maanantaina, mutta karanteenin kesto (10 vrk) lasketaan altistuspäivästä.

Onko rokotettujen ja rokottamattomien ihmisten altistumis- ja karanteenitoimilla sekä ohjeistuksella eroa?

– Karanteeniohjeistus on sama, mutta rokotetun riski sairastua on pienempi ja jos rokotettu sairastuu, riski vakavaan taudinkuvaan on merkittävästi pienempi kuin rokotetulla. Tämä käy ilmi esimerkiksi suomalaisesta koronaviruspotilaiden tehohoitoa käsitelleestä aineistosta, jonka Kuopion yliopistollinen sairaala julkaisi tänä syksynä.

Mitä karanteeni tarkoittaa käytännössä? Mitä saa tai mitä ei saa tehdä?

– Karanteenin tärkein merkitys on sosiaalisten lähikontaktien välttäminen! Saa olla kontaktissa vain muiden samassa taloudessa asuvien kanssa, mutta muita ihmisiä ei saa tavata. Kaupassa, pankissa, apteekissa, kylässä jne. ei saa käydä, eikä karanteenissa olevalla saa käydä vieraita. Ulkoilla voi, kun pitää muutaman metrin välimatkan muihin ihmisiin. Tämä siksi, että jos karanteenissa oleva sairastuisi, hän ei levittäisi tautia eteenpäin.

Entä jos karanteenia ei noudata? Mitä siitä voi seurata?

– Karanteenin asettaminen perustuu tartuntatautilakiin. Karanteenin noudattamatta jättäminen on laissa rangaistavaksi määrätty teko ja tarvittaessa tartuntatautiviranomainen voi tehdä virka-apupyynnön poliisiviranomaiselle.