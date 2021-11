Lukijan mielipide: Onko suot pelastus hiilensidonnassa?

Jos suon pinta kasvaisi 1 mm vuodessa, suo olisi 9000 vuoden kuluttua noin 9 metriä paksu. Ei voi olla mitenkään totta? Eikä sitoisi hiiltä 5-10 kertaa enemmän kuin puut hehtaarilla.

Vetelin Pilvinevan luonnonsuojelualueen turpeen paksuuden mittasi Geologinen tutkimuslaitos 1978, turvetuotantoa varten.Vedet virtaavat suolta neljää reittiä vesistöön. Suo siis on muodostunut laajan matalan, vähän kohonneen kivennäismaan päälle. Yli 1 metrin olevan turpeen paksuus on keskimäärin 3,60 metriä. Turvekerrostuma on 9000 vuoden aikana muodostanut pintaansa turvetta 0,4 millimetriä vuodessa n. 4000 kg/ha. Kuiva paino n. 400kg/ha, vastaa 1 m3 puuta.

Hiilen sidontaan metsämaalla pitää ottaa huomioon myös maapinnan kasvillisuus, sammalet, varvut, heinät, pajut, horsmat, vadelmat jne. Myös paljaaksi hakattu metsämaa on pääsääntöisesti kasvillisuuden peitossa jo kolmantena vuonna horsmien kera. Totean, että metsämaan pinnan kasvillisuus peittoaa soiden hiilisidonnan.

Suot päästävät sisuksistaan myös metaaniksi kutsuttua suokaasua, onko hyvä? (Miksi ei oteta käyttöön.). Lisätään nykyvuosilukuun 9000 vuotta x 0,4 mm/vuosi = n. 3,60 m. Silloin kyseisen suon turpeen paksuus on keskimäärin n. 7,20 metriä. Tämä suon paksuuden lisääntyminen soistuttaa suon reunoilla olevia kangasmaita sadoilla hehtaareilla. Kaikki suoalueella olevat puustosaarekkeet ovat tällöin suon peittämiä.

Soiden peittävyys lisääntyy Suomessa tuhansilla hehtaareilla, jos ei tehdä suojaojitusta. Näin luonto kasvattaa hiilivarastoa tuleville sukupolville. Käy myös niin, että metsämaan puuntuotto pienenee miljoonilla kuutiometreillä ja samalla myös hiilen sidonta vähenee puuston osalta.

Tulevaisuutta ajatellen ei ole mitään syytä kasvattaa soita tarpeettomasti tuleville sukupolville tuhottavaksi. Turvetta kasvavat ja sitovat hiiltä, myös tuotannosta poistuneet alueet tulevaisuudessa. Järvi ja kosteikko ovat myös hyviä.

Turpeen käyttö tule tehdä kestäväksi niin, että hiilitase pysyy tasapainossa käytön takia. Kaikki turpeen nostosta vapautuvat alueet on kunnostettava kalkiten ja myös lannoittaen. Viljely on aloitettava välittömästi viimeistään 3 vuoden sisällä turpeen noston lopettamisesta.

Hiilivero neljäntenä vuonna tuotannosta poistuneille viljelemättömille ja hakatuille puuttomille alueille, jos toimenpiteitä ei ole suoritettu. Nopea toiminta on kaikkein parhain hiilen sidontaa ajatellen.

Näillä toimenpiteillä hiilensidonta onnistuu ja turvetta toisaalla voidaan käyttää taloudellisesti hyödyksi.

Kysyn missä "kemistit" luuraa? Kehitystyö käyntiin turpeen jalostamiseksi kaasuksi laitoksissa, turvealueen vieressä. Turvehan on biologista kasvijätettä, niin kuin kaikki muukin maatuva kasvijäte ja puu . "Tehdään biokaasu."

Toivottavasti saamme tulevaisuudessa myös näillä toimenpiteillä maaseudulle lisää runsaasti työpaikkoja. Meillä suo, Lapissa jänkä, Irlannissa nummi? Tätäkö haluamme eli puutonta. Jos mitään ei tehdä suo on Suomen tuho!

Metsien ja kangasmaiden puolesta.

Rauno Harju

Mti, eläk.

Veteli