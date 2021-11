Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokoomus pyrkii vaalivoittoon aluevaaleissa ja mielessä ovat jo eduskuntavaalit

Ylen tuore kannatusmittaus kertoo selvää kieltä kokoomuksen tilasta ja tilanteesta. Vaikka puolueen oppositiotaival vaikutti jossain vaiheessa tukalaakin tukalammalta, nyt alkaa homma olla taas hanskassa. Ainakin kannatusmittauksen perusteella.

Kokoomus jatkaa kannatusmittauksen johdossa varsin selvästi kaiken lisäksi. SDP ja keskusta ovat menettäneet kannatustaan eikä ihme. Veikkauksen rahoista kiistely ja kulttuurimäärärahoihin liittyvä sekoilu sekä Kesärannan kutsut eivät olleet eduksi hallitukselle. Perussuomalaiset toisena suurena oppositiopuolueena on kokoomuksen ja SDP:n jälkeen kolmantena.

SDP on menettänyt viime aikoina nimenomaan iäkkäämpiä kannattajia eikä nuorempia ole tullut tilalle. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tauno Turja sanoo Ylen haastattelussa torstaina, että hän ei nimittäisi tätä boomereiden kostoksi, mutta SDP:n ympärillä käyty keskustelu ei välttämättä miellytä varttuneempaa väkeä. Tätä konservatiivisuutta voi ihmetellä.

Hallitusta kritisoidaan, mutta silti enemmistö suomalaisista (52 %) ajattelee Sanna Marinin (sd.) hallituksen onnistuneen tehtävissään varsin hyvin, käy ilmi Kantar TNS:n tiistaina julkistamasta Puoluebarometrista. Puolueista suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä myönteisimmin SDP:hen ja kokoomukseen, joista 45 prosenttia ajattelee niistä erittäin tai melko myönteisesti.

Puolueiden kannatus mitataan vaaleissa ja seuraava ajankohta on tammikuun lopulla aluevaaleissa. Vaalien läheisyys saa myös huippupoliitikot reissaamaan ympäri Suomea. Maanantaina alueella vieraili ministeri Antti Kurvinen. Tiistaina ja keskiviikkona yrityksiin, Kokkolan kaupunkiin ja puolueväkeen tutustui kokoomuksen Petteri Orpo.

Aluevaaleissa äänestämään kannustavat kaikki riippumatta siitä, mitä mieltä sote-mallista ollaan. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mielipide Sanna Marinin hallituksen synnyttämästä sote-ratkaisusta on selvä: ei hyvä, mutta tällä nyt mennään.

Keskipohjanmaan haastattelussa Orpo muistutti, että hyvinvointialueilla tullaan käyttämään 21 miljardia euroa suomalaisten veronmaksajien, äänestäjien rahoja. On sillä väliä kuka niistä on päättämässä.

Tuosta ei kukaan voi olla eri mieltä. Siitä on aika monenlaisia näkemyksiä, minkä puolueen aluevaltuutettujen tulee olla päättämässä näistä ihmisille tärkeistä palveluista. Vaaleissa nähdään, miten kannatusmittaukset pitävät kutinsa. Huolestuttavalta näyttää se, että kiinnostuksen puute vaaleja kohtaan on aika ilmeistä. Aluevaalien lisäksi on luonnollisesti meneillään eduskuntavaalikamppailu.

