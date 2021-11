Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinion vastine Heikki Häyrysen mielipidekirjoitukseen

Keskipohjanmaan (30.10.2021) mielipidepalstalla julkaistussa kirjoituksessa Heikki Häyrynen esittää Vestian antaneen harhaanjohtavia tietoja jätetaksaan kohdistuvia korotuksia koskien. Kirjoituksessa esitetyn disinformaation takia on syytä avata Vestian toimintaperiaatteita, jotta lukijalle jää totuudenmukainen ja faktoihin perustuva käsitys, miten jokilaaksojen alueella kuntalaisen perusjätehuollon taloudellinen puoli toimii.

Toisin kuin Häyrynen kirjoittaa, Vestian keräämiä voittovaroja ei ole hankittu kuntalaisilta perityillä jätemaksuilla. Jätelain mukaan kunnan jätemaksuilla saa kerätä pääomalle enintään kohtuullisen tuoton. Tätä yhtiön osakassopimuksessakin mainittua periaatetta on noudatettu koko ajan. Kuntalaisten jäteastioiden tyhjentäminen on Vestialle liiketoimintona tappiollista ja sama tilanne on perusmaksun kohdalla, jolla katetaan mm. alueellisten vastaanottopaikkojen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Kuntalaisilta perityillä jätetaksan mukaisilla maksuilla on näin ollen saatu aikaan lähinnä negatiivinen tuotto pääomalle.

Kysymys herääkin, miten Vestia ei ole päätynyt konkurssiin? Yritysliiketoiminnalla ja Westenergyn voimalan ylimääräisen polttokapasiteetin myynnillä on ollut mahdollista subventoida Vestian toimialueen kuntalaisille viimeiset viisi vuotta alle omakustannehintaan toteutetut jätehuollon peruspalvelut.

Edellä mainituilla toimintamalleilla on pystytty pitämään hintataso pitkään paikoillaan ja tekemään investointeja. Tilanteet kuitenkin elävät ja polttokapasiteetin markkinat ovat muutoksessa uusien voimaloiden aloitettua toimintansa mm. Salossa ja Vantaalla. Tappiollisesti tuotettujen palveluiden subventioon käytettyjen tukijalkojen varaan ei kaikkea voi laskea, jonka lisäksi täytyy huomioida vuosien aikana kasvanut kustannustaso.

Näistä syistä johtuen joudutaan tarkastamaan myös palvelun käyttäjältä perittäviä maksuja, vaikkei tekisi mieli. Vestian perustavoitteena on kuitenkin tuottaa kuntalaisille mahdollisimman edulliset ja nykyaikaiset jätehuollon peruspalvelut.

Hintamuutoksia tarkastellessaan Häyrynen tuo esiin kuluttajahintaindeksin, jota hän vertaa perusmaksuun tehtävään prosentuaaliseen muutokseen. Kuluttajahintaindeksin käyttö on lähtökohtaisesti virheellinen, koska vertailukohtien täytyy olla relevantteja.

Paremman kuvan antaa jätehuoltoalalla yleisesti käytössä oleva kuljetuskustannusindeksi, joka on tänä vuonna yksistään kasvanut noin 7 prosenttia. Vuosien aikana tekemättä jätetyt tarkistukset valitettavasti aiheuttivat tarpeen tarkastella myös taksaa. Hyvä on kuitenkin muistaa asian reaalivaikutus. Omakotitaloasujan perusmaksun muutos on kuukausitasolla 1,24 euroa.

Mitä sitten perusmaksun reilun euron suuruisella kuukausikorotuksella saa? Perusmaksulla katetaan monen toiminnon lisäksi Lajittelupihojen toimintaa. Aiempina vuosina hankittuja varoja on käytetty osaltaan Lajittelupihauudistuksen investointeihin ja muuhun kehittämiseen, mutta osa toiminnasta joudutaan kuitenkin kustantamaan jo lähtökohtaisesti alimittaisella perusmaksulla.

Pienjätekuormien vastaanottaminen ei ole kannattavaa liiketoimintaa, miksi sitä ei harjoita yksityiset jätehuoltoyritykset. Lajittelupihamuutoksella haetaankin palvelun saatavuuden parantumista, ei tuloksellisuutta. Koska kyseessä on yhteiskunnallinen peruspalvelu, osa sen kustannuksista katetaan perusmaksulla.

Kohtuus on toki katsojan silmässä, mutta lukija voi itse arvioida onko 1,24 euroa liikaa siitä, että peruspalvelun saatavuus paranee kunnasta riippuen jopa monikymmenkertaiseksi. On myös hyvä muistaa, että perusmaksuun tehtävän muutoksen jälkeenkään, se ei kata siihen kohdistuvia kuluja.

Mielipidekirjoituksessaan Häyrynen esittää myös muita väitteitä hintojen tarkistuksille, jotka vaativat oikaisua. Ensinnäkin Westenergy Oy:lle ei anneta pääomatukea, vaan yhtiön tavoitteena on tuottaa omistajilleen omakustanteisesti markkinahintoja edullisemmat käsittelypalvelut, joista toimialueemme kuntalaiset hyötyvät käsittelyhinnoissa.

Toiseksi biokaasulaitos ei myöskään liity hintojen tarkistukseen. Suunniteltava laitos on tällä hetkellä kilpailutusvaiheessa, jonka myötä tarkastellaan hankkeen kannattavuutta. Mikäli laitos perustetaan, niin sitä hallinnoi oma erillinen yhtiö, joka järjestää itse rahoituksen. Laitoksen täytyy tuottaa nykytilanteeseen verrattuna kuntalaiselle aiempaa parempi kustannustaso, jotta investoinnissa on järkeä.

Toivon, että näiden tarkennusten jälkeen lukijalle jää oikeanlainen kuva niistä periaatteista ja motiiveista, joilla Vestia toimii. Tässä vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa jätettäköön kunkin arvioitavaksi, heikentääkö edellä mainittu hinta- ja toimintapolitiikka tuntuvasti Vestian toimialueen kuntien elin- ja vetovoimaa, kuten Häyrynen esittää kirjoituksessaan.

Olavi Soinio,

toimitusjohtaja,

Vestia Oy