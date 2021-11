Suomessa yli 12-vuotiaista 79,5 prosenttia on rokotettu kahdesti, Kokkolassa hieman vähemmän – Kehnoin kattavuus on Sievissä, jossa vain 59,6 prosenttia on ottanut kaksi koronarokotetta: "Olemme suunnitelleet Sieviin täsmäiskua", sanoo Kallion viransijainen terveyspalvelujohtaja



Koronarokotteen toisen annoksen kattavuus Suomessa 12 vuotta täyttäneillä ei ihan yltänyt 80 prosenttiin perjantaina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotekattavuus oli 79,5 prosenttia.