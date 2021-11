Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Läheisten muisteleminen osa elämää – Pyhäinpäivän perinteet ovat vahvoja

Pyhäinpäivä on säilyttänyt edelleen merkityksensä suomalaisten elämässä. Sen konkreettisin ilmentymä on, kun ihmiset käyvät hautausmailla läheisten haudoilla viemässä kynttilöitä. Niitä sytytetään myös muualle haudattujen muistoksi, sillä yleensä hautausmailla on yhteinenkin muistelupaikka.

Pyhäinpäivä on itse kullekin omanlainen. Jollekin se ei merkitse mitään ja meistä monille se on tärkeä mahdollisuus hiljentyä, kävellä hautausmaalla ja vaikkapa ihailla tunnelmaa, jota ihmiset kynttilöineen tuovat. Pyhäinpäivä on myös kirkkopyhä, jonka tarkoituksena on muistella aiempia sukupolvia.

Monissa kirkoissa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja heidän kunniakseen sytytetään kynttilöitä. Vaikka pyhäinpäivä on lauantai, silloin järjestetään jumalanpalveluksia. Kirkon työhön liittyen aloittavat erilaiset sururyhmät toimintansa näinä aikoina. Surun läpikäyminen on jokaiselle henkilökohtainen prosessi. Kun yksi tarvitsee sururyhmän avukseen, voi toinen tarvita yksinäisyyttä.

Tässä Keskipohjanmaassa käsitellään myös surua. Pedersöreläinen Moa Löfbacka kertoo menetyksestään ja siitä, millaisia suruajan vuodet ovat olleet. Kaikesta huolimatta Löfbackan kokemus tuo lohtua. Keskipohjanmaassa julkaistaan tänään myös pyhäinpäivän ja isäinpäivän essee, jonka aihe on ensimmäinen isänpäivä ilman omaa isää.

Tyypillistä tuntuu ihmiselämässä olevan tarve puhua ja jakaa tunteita. Kun oma läheinen kuolee, se herättää monenlaisia tunteita ja surulla on monia vaiheita. Jollain lailla voi helpottaa, kun saa kertoa omasta läheisestään tai poismenoon liittyneistä tapahtumista. Surutyöhön kuuluu muisteleminen ja joskus myös viha tai ikävätkin asiat.

Jossain vaiheessa saattaa syntyä lohduttava oivallus siitä, että tärkeät ihmiset eivät kokonaan katoa kuoleman jälkeen. Se, miten läheinen ihminen on vaikuttanut elämänsä aikana, vaikuttaa jäljelle jääneisiin ja heidän elämäänsä.

