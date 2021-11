Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nykyajan perhe on hyvin erilainen kuin vuosikymmenet sitten

Suomalainen perhe-elämä on kokenut vuosikymmenten mittaan valtavan muutoksen. Koko perheen käsite on muuttunut, mutta virallinen perhekäsite on varsin suppea. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea.

Usein myös puhutaan perheestä vain äidin, isän ja lasten muodostamana yksikkönä, kun monessa maassa perhe on kuin lähisuku, ainakin isovanhemmat. Suomessa isovanhemmat asuvat hyvin harvoin lastensa kanssa. Perheet ovat kuitenkin kokeneet muutoksen. Lapsiperheiden määrä on pienentynyt ja yhden vanhemman perheiden määrä kasvanut. Lisäksi avoliitto vanhempien parisuhteena on yleistynyt.

Suomessakin perinteisistä ydinperheistä on siirrytty monimuotoisempiin perheisiin. Uusperheet ovat tavallisia, samoin lasten vuoroasuminen kummankin vanhemman luona vuorotellen. Samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet näkyvät yhteiskunnassa aiempaa enemmän. Perheet ovat monikulttuurisia ja monikielisiä. Toisaalta yksinasuvia ihmisiä on paljon. Joskus ystäväpiiri muodostaa perheenomaisen yhteisön.

Juhlapyhät ovat omiaan tuomaan mieleen ilon, surun, muistot ja menetyksenkin. Tänäkin isänpäivänä saattaa lapsi surra etäisyyttä tai isän menetystä. Aikuisena tulee mieleen oman isän menetys, mikä saattaa kuulua elämänkulkuun, mutta surua ja kaipuuta se ei poista. Murheellisin vaihtoehto lienee oman lapsen menetys.

Isänpäivä on tarpeellinen päivä, vaikka sen huomio näyttää olevan ihan toisenlainen kuin äitienpäivän. Isänpäivänä kuten muinakin päivinä on lasten turvallinen elämä tärkeintä. Parhaimmillaan perheet erilaisissa koostumuksissaan kokoontuvat. Isovanhempia ja isiä muistetaan. Huomaavaista on jotenkin ottaa huomioon heidätkin, jotka eivät ole kokeneet isyyttä vaikka olisivat niin toivoneet. Me, jotka syömme onnellista isänpäivälounasta perheen kanssa, voimme muistaa vaikkapa sanan kiitollisuus.

