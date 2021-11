Soiten alueella hurja ilmaantuvuusluku pienenemään päin, epidemiatilanne silti yhä vakava – Sairaalahoidossa nyt kymmenen koronaviruspotilasta: Keskussairaalan toiminta jatkuu normaalisti

Koronaviruksen ilmaantuvuus osoittaa tasautumisen merkkejä, mutta tilanne on edelleen vakava alueella. Soiten alue luokitellaan koronaviruksen leviämisalueeksi, ja alueelliset rajoitukset ja suositukset säilyvät ennallaan. Näin tiivistää Keski-Pohjanmaan alueellinen koronaviranomaistyöryhmä koronavirusepidemian alueellisen tilannekuvan keskiviikkoisen kokoontumisensa pohjalta.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 306 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Koronavirusnäytteitä otetaan viikossa noin 2 000. Viime viikolla näytteistä positiivisia oli 5,5 prosenttia.

Viime viikolla 49 prosenttia tartunnoista todettiin jo valmiiksi karanteenissa olevilta. Todetuista tartunnoista pystytään jäljittämään 84 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kymmenen koronaviruspotilasta. Näistä tapauksista osa on todettu psykiatrian osastolla tapahtuneesta altistumisesta. Koronaa sairastavat on eristetty, ja heitä hoidetaan erillään muista potilaista.

Vaikka sairaalahoidon tarve on kasvanut, selvitään tilanteesta sopeuttamatta muuta sairaalan toimintaa, eli muu sairaalan toiminta jatkuu normaalisti.

Koronavirustartuntoja esiintyy edelleen pääasiassa rokottamattomien tai vajaan rokotussarjan saaneiden keskuudessa. Tartunnat leviävät edelleenkin etenkin lapsissa ja nuorissa sekä heidän vanhemmissaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime viikolla 48 prosenttia tartunnoista todettiin 10–19-vuotiailla (25 prosenttia) sekä alle kymmenvuotiailla (23 prosenttia). Seuraavaksi eniten tartuntoja todettiin heidän vanhempiensa ikäryhmissä eli 30–39-vuotiailla ja 40–49-vuotiailla. Tartunnan saaneiden keski-ikä oli viime viikolla 28 vuotta.

Tartunnoista suurin osa on perhepiirissä tapahtuneita tartuntoja. Tartunnanlähteinä ovat olleet myös ystävien ja tuttavien tapaamiset sekä päiväkodit ja koulut.

Alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä hybridimallinen etätyösuositus. Tilaisuuksia ja kokoontumisia tulisi järjestää vain tarkan harkinnan mukaan, ja niissä tulee huomioida koronaan liittyvät hygieniaohjeistukset. Tilaisuuksien koronaturvallisuus on järjestäjän vastuulla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä. Määräys kohdistuu sellaisiin tilaisuuksiin, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai joissa on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Määräys on voimassa kolme viikkoa: ajanjakson 15.11.–5.12.

Soiten alueella on voimassa myös leviämisvaiheen ravintolarajoitukset. Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla.

Pikkujoulukauden lähestyessä viranomaisryhmä suosittelee tutustumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamiin vinkkeihin turvallisista pikkujouluista. THL:n ohjeessa todetaan, että olisi suositeltavaa, että myös yksityiset tapahtumajärjestäjät käyttäisivät koronapassia. Lisäksi olisi tärkeää, että koronapassia hyödynnetään koko tilaisuuden ajan, ei vain tietyn kellonajan jälkeen.

Viranomaisryhmä muistuttaa edelleen, että lievissäkään hengitystieinfektion oireissa ei tulisi liikkua kodin ulkopuolella. Suositus on, että rokottamattomat tai vasta yhden rokotusannoksen saaneet hakeutuisivat viipymättä ja hyvin lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronatestiin.