Lukijan mielipide: Yksityisen terveydenhoidon kelakorvausten poistaminen lisää eriarvoisuutta

Pitkään valmisteltu sote-uudistus hyväksyttiin vihdoin ja viimein kesäkuussa 2021. Uudistus itsessään on tosiasioiden vaatima, mutta toteuttamistapa ei edistä kansalaisten hyvinvointia. Marinin hallituksen aikaansaama lakipaketti voi pitkällä aikavälillä heikentää ihmisten terveydenhoitoa ja lisätä eriarvoisuutta.

Yksityisen sairaanhoidon kelakorvaus on ollut merkittävä julkisen sektorin apukäsi sekä apuri ihmisten terveydenhoitoon pääsyssä. Mikäli julkinen sektori on ollut ruuhkautunut, niin hoitoa tarvitseva on voinut suunnata valtion kustantamana yksityiselle ja hankkia tätä kautta itselleen hoitoa tai vaikkapa lähetteen vaativampaan hoitoon. Mitä aiemmin perusterveydenhuollossa puututaan ihmisten vaivoihin, niin sitä varmemmin ehkäistään vaivojen muuttumista kroonisiksi sairauksiksi.

Tiedän henkilökohtaisesti tapauksen, jossa vuonna 2014 julkisen terveydenhoidon hoitovirheestä kärsinyt henkilö ei saanut omasta sairaanhoitopiiristä julkisen puolen erikoislääkäriltä tarvitsemaansa lähetettä leikkaukseen vuosien tappelusta huolimatta. Tämä kielteinen päätös johti henkilön elämänlaadun ja jatkuvien infektioiden kierteeseen. Lopulta hänen oli pakko hakea yksityiseltä lääkäriltä lähete toiseen sairaanhoitopiiriin, jossa asiaa katsottiin eri tavalla ja hän pääsi leikkaukseen.

Tästä on nyt kulunut vuosia ja henkilö on tervehtynyt. Infektiokierre on katkaistu ja hänen elämänlaatunsa on hyvä. Tarina olisi saattanut päättyä mainitun henkilön kannalta toisellakin tavalla, mikäli Suomessa poistettaisiin yksityisen terveydenhoidon kelakorvaukset. Tuossa tilanteessa hän olisi jäänyt oman sairaanhoitopiirinsä päätöksen panttivangiksi, koska kaikilla ei ole varaa hakea helpotusta vaivoihinsa yksityiseltä puolelta. Lähetteen sijasta hän olisi pyytänyt lakimiestä laatimaan testamentin, joka olisi jouduttu laittamaan pikaisesti täytäntöön.

Marinin hallitus on leikkaamassa yksityisen hoidon kelakorvauksista, ja tämä on minusta huono päätös. Haluammeko todella nähdä hyvinvointialueillamme tilanteita, joissa kaikki eivät ole tasa-arvoisia lääkäriin pääsyn kanssa? Jopa Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan mukaan Kela-korvausten poisto on haitallista pienituloisille ja lisää kansalaisten eriarvoisuutta.

Yksityisten lääkärikäyntien kelakorvaus on säilytettävä, koska näen yksityisen terveydenhoidon julkisen täydentäjänä ja eräänlaisena ”varaventtiilinä” julkisen sektorin mahdollisille hoitojonoille. Kaiken keskiössä on oltava suomalaiset ja heidän hyvinvointinsa.

Manolis Huuki

valtiotieteiden kandidaatti

kaupunginvaltuutettu (ps.)

aluevaaliehdokas

Kannus