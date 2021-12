Harva meistä tiedostaa tämän päivän maatalousyrittäjien vaikeudet, ja sen ympärivuorokautisen työmäärän (/24/7), jota he tekevät jatkuvan kiireen ja kannatuskriisin keskellä, kun tuottajahinnat ovat niin alhaiset. Tämä aiheuttaa stressiä ja huolta perheen jaksamisesta ja toimeentulosta, ja vie usein yöunetkin. Asiaa pahentaa entisestään lannoitteiden ja polttoaineiden hinnan nousut.

Olisiko päättäjien syytä perehtyä tarkemmin maataloudessa vallitsevaan kipeään tilanteeseen, ennen kuin liian monelta loppuu työ ja toimeentulo. Jos näin käy, siinä romutetaan samalla monelta maanviljelijäperheessä kasvaneelta nuorelta tulevaisuuden suunnitelmat, ajatellen tilalle suunniteltua sukupolven vaihdosta.

Aivan kuin edellä mainitut vaikeudet eivät riittäisi, ahdistusta on lisätty syyllistämällä maanviljelyä yhdeksi ilmaston pilaajaksi. On käsittämätöntä, että ryhdytään syyllistämään peruselinkeinoa harjoittavat ja maassamme ruokaa tuottavat maatilat. On menty jo niin pitkälle, että lihan syöntikin pitäisi lopettaa!?

On vaarallista ja lyhytnäköistä tuudittautua siihen, että Suomi olisi ensimmäisenä saamassa elintarvikkeita muualta maailmasta, jos Euroopassa tulee tarpeeksi iso kriisi, joka uhkaa ruuan saantia. Silloin kysytään sitä, missä ovat ne perusruokaa tuottavat maatilamme, ja mikä on meidän omavaraisuusaste? Ei nälkävuosistakaan loppujen lopuksi kovin kauan ole.

On tärkeää ymmärtää maatalouden oikea arvo ja pitää jalat maassa ilmastoa koskevissa kysymyksissä, sillä ilmastoa kuormittavat tahot ovat täysin muualla kuin pienen Suomen maanviljelytiloilla. Uskon, että maanviljelijät kyllä ymmärtävät mitä merkitsee ”viljely ja varjelu”, kun sadonkin määrä on riippuvainen Luojan antamista ilmoista.

Tähän ja kaikkeen edellä esitettyyn liittyen onkin tarpeellista meidän jokaisen muistaa – näin itsenäisyyspäivän ja joulun aikoihin – mitä Suomessa tapahtui 1800-luvun lopulla eräänä jouluna. Syksyllä oli saatu viimein hyvä viljasato. Edellisenä syksynä oli tuntunut vielä toivottomalta, kun halla oli vienyt sadon lähes kokonaan. Nyt oli syyskylvöt suoritettu leipäviljan osalta, ja ruis oli noussut jo laiholle.

Talvi ei kuitenkaan ottanut tullakseen, jotta lumi olisi suojellut laiholle nousseen rukiin. Pelättiin hallan vievän taas sadon. Suomen kansa lähetti silloiselle hallitukselle pyynnön, että se määräisi ylimääräisen rukouspäivän. Senaatin äänestyksessä myönteinen päätös voitti yhdellä äänellä. Näin joulukuun kahdeksas päivä tuli rukouspäiväksi.

Tuona päivänä, kun Suomen kansa kerääntyi rukoilemaan, taivas satoi suojelevan lumipeitteen, joka varjeli viljan uudelta hallalta, ja takasi kansallemme leivän.

Mitä me eräässä virressä laulammekaan: ”Hän säät ja ilmat säätää...”

Siunattua itsenäisyyspäivää ja adventin aikaa.

Tapani Kirsilä,

pastori,

Toholampi