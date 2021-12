Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi myöntää, että kovillekin on ottanut: "On ollut turhautumista ja on ollut välillä niitä hetkiä, kun oikeasti yön pimeinä hetkinä on miettinyt, että onko tässä järkeä jatkaa." – Katso haastatteluvideo



Ei tullut Minna Korkiakoski-Västistä pianistia eikä kanttoria, vaan tuli sote-alan ammattilainen. Soiten toimitusjohtajan tehtäviä hän on hoitanut helmikuusta 2018 lähtien. Clas-Olav Slotte

Pienestä oli kiinni. Pihtipudas ja aamuyön tunnit joskus kesällä 1987. Korkiakosken perheen esikoinen Minna oli kirjoittanut ylioppilaaksi Pihtiputaan lukiosta ja oli päättänyt – kai – tehdä harrastuksestaan ammatin.