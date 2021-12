Pääkirjoitus: Kallis sähkö kurittaa koteja – Sammutanko valot vai jätänkö joulusaunan lämmittämättä?

Nouseeko vielä sähkön hinta? Tuo kysymys on iskostunut pysyvästi ihmisten mieliin sähkön syksyisen hurjan hinnan nousun jälkeen. Pörssisähkö on hiponut ennätyksiä ja hintapaine on iskenyt kuluttajahintoihin eri tavoin omasta sähkösopimuksesta riippuen.

Eri sähköyhtiöt ovat lähettäneet asiakkailleen ilmoituksia kallistuvasta sähköstä. Esimerkiksi sähkölämmitteisen talon omistajan sähkölaskuun on vuoden aikana tullut todella iso hyppäys. Asumismuoto vaikuttaa, mutta kerrostaloissakin asuvalle esimerkiksi kokkaaminen, kylmälaite ja kodin elektroniikka ovat arkea.

Sähkönkuluttajalle eli jokaiselle meistä kallistunut sähkö tietää lisämenoja. Kuluttajan pitää lisäksi maksaa siirrosta vielä erikseen. Siirtohinnoissa on vielä maksettava veroa.

Itsenäisyyspäivän jälkeen pörssisähkön verollinen hinta oli yli 1,20 euroa kilowattitunnilta. Tuosta euron kipurajan ylityksestä ollaan tultu jo alaspäin, mutta pitkä pakkasjakso voi laukaista taas riskit ja hinta lähteä rajuun nousuun.

Meno on varmasti hirvittänyt monia, ja lisää kuluttajalle ikäviä yllätyksiä voi olla luvassa. Pohjoismaat kuuluvat nykyisin yhä kiinteämmin yhteiseurooppalaisiin sähkömarkkinoihin. Euroopassa sähkön kulutus on noussut ja hinnan suunta on tulevaisuudessakin ylöspäin. Itäisen Euroopan poliittinen epävarmuus heijastuu vääjäämättä myös energian hintoihin. Halvan sähkön aika on valitettavasti menneisyyttä.

Maailman melskeisiin tai eurooppalaisiin markkinoihin ei pysty kuluttaja vaikuttamaan. Kilpailutus on kuluttajalle yksi keino hallita omia sähkömenoja. Sähkön kulutuksessa voi ja kannattaa jokaisen säästää, mutta sähköttä ei kukaan selviä. Paras tapa vaikuttaa sähkölaskuunsa on kuluttajalla itsellään.

Oma koti kullan kallis. Sähkön hinnan nousu tekee omasta kodista vielä kalliimman. Sammutanko valot vai jätänkö joulusaunan lämmittämättä? Valintoja on tehtävä säästöjä saadakseen.

Tapani Postila

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.

