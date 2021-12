Vertikal Oy:n toimitusjohtajan vastine Keskipohjanmaan kolumniin: Päätöksenteon tueksi riippumatonta tietoa

Keskipohjanmaa julkaisi 18.11. toimittaja Jouni Nikulan Kolumnin koskien kotihoidon lisää täydentävän kuntakohtaisen Kokkola-lisän valmistelua. Lukijoille ja myös valtuuston kokousta seuranneille saattoi syntyä virheellinen kuva asiaa koskevan valmistelun ja selvityksen toteutuksesta, jonka vuoksi muutama tarkennus.

Kokkola-lisää koskevan selvityksen toteutti Vertikal Oy, joka on ainoa varhaiskasvatukseen erikoistunut yritys maassamme. Selvityksen osana toteutettiin huoltajille kysely, jonka sisällöstä vastasivat Kokkolan omat virkahenkilöt. Tulokset toimitettiin Kokkolalle, joka on tehnyt tuloksista itsenäisesti analyysia. Selvityksen osana tehdyt laajat laskelmat ovat oikein tehtyjä, ja niissä yksi ynnä yksi on edelleen kaksi.

Vertikal Oy on tehnyt satoja kiitoksia saaneita selvityksiä yli sadalle kunnalle. Kokkolan kaupunginhallituksen suunnalta tullut kritiikki on harmillista eikä itsessään ole kestävällä pohjalla. Vertikal yrityksenä tarjoaa aina riippumatonta ja tietoon pohjautuvaa tukea kuntapalveluiden järjestäjille.

Kokkolan kaupunkia voi onnitella hienosta varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudesta, joka palvelee upeasti kokkolalaisia perheitä. Poliitikot ovat osanneet tehdä oikeita päätöksiä. Pienen lapsen kotihoito on merkittävin ja tärkein osa lapsen elämää, tätä asiaa ei kenelläkään pidä olla syytä kiistää. Ilman varhaiskasvatusta kuitenkin moni oppi olisi jäänyt saamatta ja moni äiti olisi pysynyt hellan äärellä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Simo Pokki

Toimitusjohtaja

Vertikal Oy

Lastentarhanopettaja

Lue myös:

Jouni Nikulan kolumni: Kokkola-tuen korottaminen on kysymyksenä äärimmäisen politisoitunut: Vasemmisto pelkää varhaiskasvatuksen resurssien puolesta, oikealla parhaaksi paikaksi lapselle mielletään äidin syli