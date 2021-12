Päätoimittajan kommentti: Kyllä: Kiuru on uusi korona-ajan johtaja ja kolmannet rokotukset on saatava vauhdilla liikkeelle

Kansa ja asiantuntijat ovat huutaneet koronajohtajuuden perään jo hyvän tovin turhaan. Koko syksyn ajan on näyttänyt siltä, että vastuu ei ole valtakunnassa enää kenelläkään. Sairaanhoitopiirit ovat koko ajan yrittäneet parhaansa. Syksyn alkaessa perhe- ja peruspalveluministeri vähäteltiin maan rakoon syksyn alkaessa tämän kritisoidessa elämän vapautumista ja koronatilanne kääntyi jälleen huonoon suuntaan. Näin tapahtui Suomessa ja koko maailmassa.

Tiistai-iltana ministeri Kiuru antoi sellaiset lausunnot Ylen A-Talkissa, että oksat pois. Selkeästi ja suorasukaisesti esiintynyt ministeri muistutti, että rokotustahti on liian hidas. Työikäisten rokotukset saadaan tällä menolla käyntiin vasta ensi vuoden puolella. Kiurun viestin mukaan meidän täytyy tunnustaa se, että maailmalla on jo konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälainen hyökyaalto tulee, jos me emme suojaudu.

Kiurun mukaan nimenomaan kolmas rokoteannos on olennainen, koska kahdesti rokotettujen henkilöiden suoja alkaa hiipua. Hän ei nyt luvannut joululomaa kaikille vaan päin vastoin. Jotta kuntien resurssit riittäisivät rokotusten toteuttamiseen, Kiuru painottaa työterveyshuollon mukaantuloa. On hyvä idea pyytää mukaan myös muuta osaavaa väkeä kuin terveydenhuollon ammattilaisilta. Esimerkiksi puolustusvoimilta ja kansalaisjärjestöiltä avun pyytäminen ovat vaihtoehtoja.

Vakavailmeinen Kiuru vetosi talkoohenkeen ja viittasi jopa kriisiajan tunteeseen. Tämä jos mikä vetoaa meihin suomalaisiin. Sosiaalinen media lauloi Kiurun ylistystä tiistai-iltana. Mediavaikuttaja Jari Sarasvuo kutsui Kiurua mairittelevasti. Krista Kiuru on boss (pomo).