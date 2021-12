Big Band joulumielellä – Ylivieskalainen orkesteri Saint Fish Big Band teki joululevyn.



Ylivieskalainen orkesteri Saint Fish Big Band on julkaissut joululevyn Big Christmas, joka on kokoonpanon ensimmäinen äänite. – Orkesterillamme on aikamoinen lahjakkuuspotentiaali, jota halusimme hyödyntää ja viedä eteenpäin.