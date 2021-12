Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä suosittaa kieltämään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset – Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voisi järjestää koronapassin avulla

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne jatkuu edelleen vaikeana. Maanantaina aikaistettuun kokoukseen kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä suosittaa alueelle uusia rajoituksia.

– Tartuntamäärien kasvu on tasaantunut, mutta tartuntoja todetaan edelleen paljon. Terveydenhuollon kuormitus niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin on korkealla tasolla. Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli maanantaina 31 koronapotilasta, joista kuusi tehohoidossa. OYS on perunut laajasti kiireetöntä toimintaa epidemiatilanteen vuoksi, koordinaatioryhmän tiedotteessa todetaan.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä katsoo, että terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi alueelle on välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia. Koordinaatioryhmä suosittaa aluehallintovirastoa kieltämään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella. Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voisi järjestää koronapassin avulla.

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittaa aluehallintovirastolle, että se asettaisi alueelle tartuntatautilain mukaisia sulkutoimenpiteitä.

Koordinaatioryhmä suosittaa myös kiristämään ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia Pohjois-Pohjanmaalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koronapassia ehdotetaan otettavaksi alueella pois käytöstä. Ryhmä katsoo, että jos ravintolarajoituksia ei kiristetä, jää muiden toimenpiteiden vaikutus vähäiseksi. Päätökset ravintolarajoituksista tekee valtioneuvosto.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Joulun koordinaatioryhmä suosittelee viettämään mahdollisimman pienimuotoisesti, vain perhepiirissä.

– Muutoinkin kontakteja on tärkeää vähentää. Riskiryhmien ja ikäihmisten suojelemiseen on edelleen tärkeää kiinnittää huomiota. Myös esimerkiksi kuoro- ja yhteislaulua suositellaan välttämään.

Lisäksi koordinaatioryhmä muistuttaa, että alueella jo voimassa olevia suosituksia esimerkiksi maskien käytöstä ja etätyöstä on edelleen tärkeää noudattaa.

– Joulun alla ihmisiä on esimerkiksi kaupoissa liikkeellä paljon, jolloin maskien käytön ja hyvien hygieniakäytäntöjen merkitys korostuu.

Lisää huolta tilanteeseen tuo omikron-virusvariantin lisääntyminen maassa. Vaikka variantti ei nykytiedon valossa aiheuta aiempaa vaikeampaa taudinkuvaa, tartuntamäärien lisääntyessä myös sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä kasvaa. Tämä puolestaan lisää riskiä terveydenhuollon ylikuormittumiselle.

– Pohjois-Pohjanmaalla ei toistaiseksi ole todennettu uuden virusvariantin aiheuttamia tartuntoja, mutta sellaisen toteaminen on vain ajan kysymys. Tähän mennessä epidemia on opettanut, että Etelä-Suomen kaltainen tilanne tulee meille pienellä viiveellä. Tätä kehityskulkua meidän on nyt saatava hidastettua, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Koordinaatioryhmä painottaa, että olennaista vaikeiden taudinkuvien estämisessä on edelleen rokotekattavuuden parantaminen. Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista 81,4 prosenttia on nyt saanut vähintään kaksi rokoteannosta. Vaikka rokotekattavuus nousee, on nousu edelleen hidasta.

Kolmansien rokoteannosten antaminen on käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaalla hyvin. Kolmas rokoteannos on tarpeen erityisesti riskiryhmille.

Koordinaatioryhmä suosittaakin alueen kunnille, että ne edistäisivät rokottamista kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin, huomioiden päivittyneet suositukset rokotteiden annosväleistä.