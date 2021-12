Rakettikaupassa taotaan taas ennätyksiä, uutuutena hiljaiset raketit

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vaikka rakettikauppa käy, ilotulitusten järjestäjät menettivät työnsä

Kuntien ja kaupunkien ilotulitukset on pääosin peruttu tänä vuonna. Se tietää kylmää kyytiä ilotulitusten järjestäjille.

– Kaikki työ on ollut turhaa. On hankittu luvat, hommattu järjestysmiehet, mietitty sopivat ammukset kuhunkin paikkaan. Tämä kaikki on ollut turhaa työtä, puuskahtaa myyntijohtaja Simo Niittykoski Suomen Pyrotekniikka Oy:sta.

Peruutukset tulivat viime tingassa – ja niitä tuli paljon.

– Pari sataa tilausta meillä oli, suurin osa niistä on peruttu. Joitakin yksityistilaisuuksia jäi, kertoo Niittykoski.

Muutoin rakettikauppa kukoistaa.

– Taitaa tulla taas ennätysvuosi, kuten viime vuonna koko alalla. Kun ei ole yleisiä ilotulituksia, ihmiset haluavat järjestää niitä itse ja se näkyy meidän myynnissä, kertoo Suomen Rakettitukku Oy:n toimitusjohtaja Antti Aitto-oja.

Rakettikauppa muuttuu ajan mukana. Äkäinen anoppi on poistettu myynnistä, monien harmiksi.

– Sitä kysytään edelleen, vaikka sitä ei ole ollut myynnissä enää moneen vuoteen, nauraa Rakettitukun myyjä Katja Paavola.

Huumoripatojen tilalle ovat nousseet hiljaiset raketit ja padat, jotka ovat lähes äänettömiä.

– Niiden kysyntä on kasvanut jo muutaman vuoden ajan, tietää Paavola.

Hiljaisia ilotulituksia suosivat lapsi- ja lemmikkieläinperheet. Niiden kysyntä käynnistyi takavuosien kansalaisaloitteesta.

– Kansalaisaloitteessa toivottiin ilotulitteiden kieltämistä tai rajoittamista ja vedottiin eläinten kärsimyksiin. Jäimme miettimään asiaa ja päätimme tarjota hiljaisia ilotulitteita. Niiden kysyntä on ollut kasvava, kertoo Rakettitukun Aitto-oja.

Suomen Ilotulitus Oy:n myyntipisteellä on jo tiistaina vilskettä. Aino ja Anne Örnberg ovat tulleet ajoissa ostoksille.

– Halusimme roomalaisia kynttilöitä nyt hyvissä ajoin, koska viime vuonna jäimme ilman.

Vaikka aattoon on vielä päiviä, hyvä myynti näkyy jo nyt.

– Eilisen päivän perusteella voi jo ennustaa samanlaista myyntiä kuin viime vuonna. Kun ihmiset eivät koronan vuoksi matkusta tai osallistu tapahtumiin, vaan viettävät uutta vuotta perhepiirissä kuten jouluakin, ilotulitus on yksi ohjelmanumero, tietää Aitto-oja.

Suomessa myydään tänäkin vuonna parilla kymmenellä miljoonalla eurolla ilotulitteita. Tavallisesti rahaa käytetään muutama kymppi per kotitalous.

– Kahdesta kympistä kahteen sataan. Jotkut ostavat kahdella sadallakin eurolla, kertoo myyjä Milka Taskila.

Kimmo Myllykangas on lähtenyt rakettikaupoille poikiensa kanssa. Kassiin tarttuu monenmoista.

– Tässä on väripatruunoita, tulivuorta, turbothunderia ja sädetikkuja…

Ja millaisin mielin uuteen vuoteen?

– Kun saisi olla terveenä! Ja kunpa korona helpottaisi, että pääsisi vähän liikkumaan välillä.