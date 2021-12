Paperiliitto on antanut UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi

Helsinki

Paperiliitto kertoo antaneensa UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Paperiliiton mukaan esitys vastaa sisällöltään muiden alan yritysten jo hyväksymiä työehtosopimuksia.

Paperiliitto sanoo tiedotteessaan odottavansa nyt UPM:n vastausta. Sen mukaan uudenvuodenpäivänä uhkaava lakko voidaan vielä välttää, jos UPM hyväksyy esityksen.

Uudet työehtosopimukset on Paperiliiton mukaan sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.

Paperiliitto on myös ilmoittanut, että se voi sopia UPM:n kanssa tiettyjen töiden rajaamisesta lakon ulkopuolelle, jos työskentely voi tapahtua päättyvän työehtosopimuksen ehdoilla. Työehtosopimus on voimassa enää vuoden loppuun.

Lakko alkaisi tehtailla vuoden alussa ja kestäisi kolme viikkoa, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Paperiliitto haluaa UPM:lle yhden sopimuksen

Paperiliiton mukaan syynä lakkovaroitukseen on se, että osapuolet eivät ole pystyneet neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen. UPM on puolestaan halunnut solmia erilliset sopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppani.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Liiton mukaan UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja vuoden alusta.

UPM on perustellut erillisten sopimusten merkitystä liiketoiminta-alueille sanomalla, että nykyinen sopimusjärjestelmä on rakennettu paperin kasvuun eikä palvele monialaista yritystä. Liiketoiminta-alueilla on omanlaista tuotantoa: graafisia papereita, tarroja, erikoispapereita, sellua ja biopolttoaineita.

Eri osa-alueita on UPM:n mukaan vaikea niputtaa yhden työehtosopimuksen alle.

UPM:llä on Suomessa 6 800 työntekijää. Näistä paperipuolella on 1 900 työpaikkaa.