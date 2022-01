Aluevaaliehdokkaan mielipide: Luottamushenkilön tehtävä on tukea työntekijöitä

Aluevaalit 2022

Aluevaltuutetun ehkä tärkein tehtävä on tukea operatiivista johtoa ja työntekijöitä. Käytännön johtaminen on hoiva-alalla ja pelastustoimessa ennen kaikkea työntekijöiden vastuulla. Luottamushenkilöillä on kansalta saadut valtuudet antaa resurssit, jotta työyhteisöt voivat tehdä sen mitä heiltä edellytetään. Organisaatioissa ei kaivata mestarointia eikä ärhentelyä. Kansan valitsema edustaja toimii sen elimen päätöksien kautta johon hänet on valittu ja päätöksien voimalla hän palvelee työntekijöitä ja auttaa heitä tekemään heille annetut tehtävät.

Luottamusmiehen asenne heijastuu koko organisaatioon. Kun hän arvostaa ja kunnioittaa työntekijöitä, niin tämä asenne heijastuu koko työyhteisön johtamiseen. Kunnioittavaa myötätuntoa tarvitaan valtuutettujen keskinäisissä suhteissa, mutta ennen kaikkea suhteessa johdettavan työpaikan työntekijöihin. Johtamisen keskiössä tulisi olla henkilöjohtaminen. On yhä uudestaan toistettava kulunutta mutta hyvää sanontaa, että henkilöstö on organisaation tärkein voimavara.

Sote-alalle tarvitaan TEM:n arvion mukaan seuraavan 10 vuoden aikana 200 000 uutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Ja tuhansia myös pelastuspalveluun. Näillä aloilla on saatava työntekijät pysymään ja houkuttelevuutta on lisättävä.

Yhtenä ratkaisuna voidaan pitää työyhteisöjen ilmapiirin parantamista. Sekä Super että Tehy julkaisevat jäsenistönsä keskuudessa tehtyjä kyselyjä, joissa kerrotaan työntekijöiden aikeista hakeutua muihin töihin. Sote-aloilla tuntuu olevan sisäinen työntö alalta pois. Pelottavasti tänä vuonna hakijoita alalle opiskelemaan oli valinnut ykkösvaihtoehtona vähemmän hakijoita kuin on opiskelupaikkoja. Yhtälö on hankala. Vetovoimaa alalle ei lisää sen esilläpitäminen, kuinka monen nuoren työntekijän mielessä pyörii alalta siirtyminen muihin hommiin. Arvelen, että työmarkkinajärjestöjenkin olisi parempi panostaa hyvinvointialojen myönteisiin puoliin. Imu työhön syntyy ammatin arvostamisesta ja hyvien puolien esilläpitämisestä.

Hoito- ja sosiaalialalla on paljon osaamista ja taitoa. Näitä resursseja työyhteisössä kehittämällä voidaan muuttaa ilmapiiriä työtekijän etua palvelevaksi ja myös rohkaista johtajia ottamaan huomioon työntekijöiden tahtoa ja etua. Markus Lyyra Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta kertoo Ylen uutisessa, että moni mainitsee Ruotsissa hoitoalalla työskentelyn yhdeksi syyksi ”lempeämmän johtamisen”. ”Lempeä” johtaminen kuulostaa ilmaisuna vähän naivilta, mutta kertoo käänteisesti siitä, minkälaisena Ruotsissa työskentelevät suomalaiset ovat kokeneet suomalaisen tavan johtaa. Se merkitsee sitä, ettei työtekijöiden etu jää organisaation edun varjoon.

Toki luottamushenkilön on joskus tehtävä myös rakenteellisia uudistuksia ja ajateltava työnantaja etua, mutta kun työntekijöiden etu on luottamushenkilöiden mielissä, niin myös potilaiden ja asiakkaiden etu tulee huomioiduksi. Heidän hyvinvointiinsa myös meidän hyvinvointialueellaamme tulisi kaiken tähdätä. Yhteinen hyvinvointi ja lähimmäisen etu vaikuttaa koko palveluorganisaation ilmapiiriin potilaita ja asiakkaita myöten.

Hannu Kuusniemi

työnohjaaja, rovasti

aluevaaliehdokas (kesk.)

Kokkola