Aluevaaliehdokkaan mielipide: Työhyvinvoinnin kello kuuluu kauas!

Aluevaalit 2022

Hoitajapula nyt ja tulevaisuudessa on iso huolen aihe ja onkin löydettävä keinoja, jotta ne, jotka nyt ovat alalla, saataisiin pysymään, eivätkä lähtisi muualle töihin. Toisekseen hoitotyö pitäisi tehdä houkuttelevaksi mm. palkkauksen myötä ja satsaamalla henkilöstön työhyvinvointiin.

Henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara ja työhyvinvointi onkin nostettava ihan niiden tärkeimpien asioiden listalle tulevan hyvinvointialueen strategiassa. Uudistuksessa on myös kuunneltava henkilöstön mielipiteitä ja ajatuksia, sillä työntekijäthän parhaiten osaavat sanoa, missä mennään ja mitä voisi parantaa/uudistaa/muuttaa. He ovat asiantuntijoita.

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. Oikeudenmukainen, innostava ja yhteistyökykyinen esimies/johto ylläpitää ja luo työhyvinvointia. Esimiehen tehtävänä on auttaa työntekijöitä onnistumaan, ja hänen tulee osoittaa henkilöstölle arvostusta. Arvostus on edullinen keino parantaa työhyvinvointia huomattavasti.

Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen on työpaikoilla arkipäivää. Lähes jokainen meistä hoitaa läheistään joskus, eikä elämä suju aina suunnitelmien mukaan. Lapsi sairastuu, puoliso kuolee tai parisuhde kariutuu yms. Kaikki elämän eri kriisit vaikuttavat myös työhön. Työyhteisön tulisi ymmärtää erilaiset elämäntilanteet ja hyvässä työyhteisössä ymmärretään elämän kokonaisuuksia. Perhemyönteisyys on käytännössä esimerkiksi työnantajan sallimia työaikajoustoja. Tutkimuksissa on todettu, että mikäli työpaikalla edistetään työn ja perheen yhteensovittamista, se parantaa mm. työntekijöiden jaksamista, perheen hyvinvointia, yrityksen houkuttelevuutta työpaikkana ja yrityksen taloudellista tulosta.

Palkkaus ja työolosuhteet pitää saada kuntoon, jotta hoitotyö ja alalle hakeutuminen houkuttelisi. Palkan pitää vastata työn vaativuutta ja työmäärää sekä olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikille. Jokainen haluaa turvatun toimeentulon ja määräaikaisuuksia pitäisi vähentää.

Työhyvinvointiin satsatut rahat poikivat sitoutumista ja viihtyisyyttä työssä sekä vähentävät sairaspoissaoloja. Kyllä se kuuluu pitkin ”turuja ja toreja”, jos työpaikassa välitetään työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Sellaiseen työpaikkaan haluaa töihin moni muukin.

Hannele Ilola,

aluevaaliehdokas (kd.),

Kannus