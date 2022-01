Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Susanne Vollmer: Luultavasti suurin asia, jonka opin koulussa – ajattelemaan itse ja seisomaan sen takana, mitä halusin, vaikka muut eivät ehkä ajattele sen olevan yhtä loistavaa kuin minä.

Tuntui kuin maailma olisi tullut luoksemme siellä Kokkolan luentosalissa ja meidän ei tarvinnut muuta kuin kuunnella ja katsella.

Olen kotoisin Ruotsin länsirannikolta ja minulla oli hyvin vähän tietoa Suomesta ja Kokkolasta ennen koulun alkua. Olin 10-vuotiaana viikon lomalla Helsingissä ja ennen Pohjoismaisen koulun alkamista, edeltävänä kesänä, menimme äitini kanssa viikonlopuksi tutkimaan vähän Kokkolaa.

Majoituimme Grand-hotellissa, katselimme koulua, söimme riisipiirakkaa ja kävelimme ympäriinsä. Minulla ei ollut vielä käsitystä siitä, millaista olisi mennä tänne kouluun.

Jean-Paul Sartrea jahtaavat jättiläishummerit Champs-Élysées'llä (meskaliini - hallusinaatio) ja Kärpäsvoide, mustemaalaus paperille, 50 x70 cm, 2021

Ennen Kokkolan Pohjoismaista taidekoulua olin toisessa valmistavassa taidekoulussa, Falkenbergissä Ruotsissa. Kaikki siellä sanoivat minulle, että jos pääsisin Kokkolaan, minun pitäisi ehdottomasti mennä sinne, että sen parempaa koulua ei ole olemassa. Ja minulle se oli juuri sitä mitä tarvitsin silloin. Osittain siksi, että Pohjoismainen taidekoulu todella oli fantastinen, ja osittain siksi, että tapasin siellä niin monia mukavia ihmisiä.

Parasta koulussa oli mielestäni se, että se pohjautui vierailevaan opettajajärjestelmään. Joka toinen viikko tuli kaksi uutta opettajaa - Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Suomesta, Islannista, Virosta, Sveitsistä ja Saksasta – uutta tietoa ja ideoita siitä, mistä meidän pitäisi oppia lisää ja mitkä taiteilijat, teokset, galleriat ja museot olivat niitä, joita meidän tuli pitää silmällä.

Heillä oli myös omat mielipiteensä siitä, mikä oli mielenkiintoista ja hyvää, ja vähitellen huomasin, että mikä yhden opettajan mielestä se oli hienoa ja helposti ymmärrettävää, oli jonkun muun mielestä epäkiinnostavaa.

Ei siis ollut mitään varmaa oikeaa ja väärää, ja minun itseni piti päättää, mikä on tärkeää ja hyvää minulle. Se oli luultavasti suurin asia, jonka opin koulussa – ajattelemaan itse ja seisomaan sen takana, mitä halusin, vaikka muut eivät ehkä ajattele sen olevan yhtä loistavaa kuin minä.

Meillä oli myös usein työhuonekierroksia, joissa katsoimme yhdessä, opettajat ja opiskelijat, toistemme töitä, ja tällöin oletettiin aina, että yritämme ymmärtää, mitä muut ovat tehneet ja nähdä myönteisiä asioita toistemme töissä. Se oli minulle tärkeää, ja opin siitä paljon, miten muut opiskelijat ajattelivat ja mistä he olivat kiinnostuneita.

Dreamachine, Brion Gysinin ja Ian Sommervillen mukaan, (William S. Burroughsin versio), levysoitin, hehkulamppu ja leikattu sylinteri, 2021

Jokaisella uudella opettajalla oli myös luento, jossa he kertoivat taiteestaan ja näyttivät kuvia. Oli jännittävää nähdä, mitä he tekivät – joskus tiesin taiteilijat etukäteen, mutta yleensä en. Jotkut opettajat muistan paremmin kuin toiset. Ensimmäinen opettajani maisemamaalauksessa oli Karin Mamma Andersson, taiteilija jota en silloin tuntenut, mutta jonka vinkit muistan edelleen – yhdessä hänen supermukavien kumisaappaidensa kanssa, joita toivoin heti joululahjaksi.

Meillä oli myös Sigurdur Gudmundsson opettajana. Hän oli minun silmissäni erittäin vaikuttava taiteilija ja myös mukava ja antelias mies. Teimme hänen kanssaan yhteisen projektin, performanssin, jossa rakensimme seinän, johon porasimme suuria reikiä ja työnsimme sitten kätemme ulos. Käsivarsien välille, jotka olivat ainoat katsojille näkyvillä olevat asiat, valkoista seinää vasten, laitettiin sitten mallinuken käsi liikkumaan edestakaisin. Se oli absurdi ja hauska esitys, ja sen kautta näin toisen tavan toimia ja ajatella.

Robert Lucanderin ja Mika Hannulan kanssa meillä oli erilaisia pikaharjoituksia, joissa ratkaisimme joka päivä uuden tehtävän ja esittelimme sen kaikille seuraavana päivänä. Siellä tein piirustuksen, joka itse asiassa muistuttaa aika paljon siitä, kuinka joskus työskentelen nykyään.

Ingrid Book ja Carina Hedén olivat ehkä ehdottomasti suosikkiopettajiani kouluaikana. Heillä oli videokursseja kanssamme joissa itse työskentelimme videon kanssa, mutta parasta oli luultavasti se, että he näyttivät meille niin uskomattoman paljon muiden taiteilijoiden taidetta.

Yleiskuva näyttelystä Sinnesvilla, 2021

Tuntui kuin maailma olisi tullut luoksemme siellä Kokkolan luentosalissa ja meidän ei tarvinnut muuta kuin kuunnella ja katsella.

Kokkola oli kuin tehty taidekoulukaupungiksi. Siellä ei ollut paljon tekemistä meille. Joimme olutta ja pelasimme biljardia ja lauloimme karaokea (huonosti) joskus iltaisin, mutta enimmäkseen olimme vain studioissa ja työskentelimme ja työskentelimme, ja vierailimme toistemme työhuoneilla ja tykkäilimme asioista ja teimme töitä vielä vähän enemmän.

Meillä oli suuret mukavat studiot, koulurakennus oli upea ja pääsimme helposti jonnekin asumaan.

kzspygv (kirjaimet, jotka yhdessä muodostivat sateenkaaren Vladimir Nabokoville) Muste, akvarelli ja akryylimuste paperille, 48x38cm, 2019

Ensimmäisen lukukauden Kokkolassa asuin Grand Hotellissa. Se oli minun silmissäni erittäin mukava hotelli ja oli viihtyisää Kajn (omistajan) kanssa, joka istui aulassa ja katseli Formula ykköstä. Ja hotellin baari, jossa kävimme joskus viimeisellä oluella ja katsomassa tiskin lasipurkissa olevia makkaroita ennen hyvän yön toivotuksia.

Toisen lukukauden aikana minulla oli onni asua Kokkolinnassa. Minun silloisen poikaystävän kanssa pystyimme vähillä rahoilla vuokrata ison asunnon, jossa oli makuuhuone, keittiö ja olohuone kaakeliuunilla.

Toisaalta, meillä ei ollut huonekaluja, joten keittiössä ja olohuoneessa meillä oli pöytäliinoja lattioilla ja makuuhuoneessa patja kummallekin ja kynttilänjalka. Siellä oli usein kylmä ja olimme siellä vain lyhyen aikaa, mutta se on edelleen kaunein asunto missä olen asunut.

Huonekaluja oli muuten todella helppo saada Kokkolassa. Siihen aikaan siellä oli kierrätyskeskus, ilmainen kirpputori, josta saimme poimia vaatteita ja vastineeksi siitä riitti että kirjoitti ylös kirjaan mitä otimme. Sieltä pystyi myös ostamaan huonekaluja ja ruokailuvälineitä tosi halvalla, ja kun vaihdoimme kotia jätimme kaiken taas sinne.

Hyödyllinen aulan terrazzolattia 525m2 CIK:lle, Knivsta, 2019 Susanne Vollmer

Kun ajattelen koulun lisäksi Kokkolaa, tulee mieleen Grand Hotell ja Kaj, Ainin Grillin kasvishampurilaiset aurajuustolla, retket Tankariin ja kuinka mielettömän mukavaa siellä oli.

Muistan, kuinka itsestään selvää oli laittaa päälle lämpörintaliivit ja lampaannahkainen turkki, sykkivä lumi, revontulet, ja muistan kun lumi vihdoin suli ja istuimme auringossa studioiden katolla SOK:oon talolla.

Sitten tietysti muistan Garryn, koulun talonmiehen, ja kuinka hän kutsui meidät kotiinsa kuuntelemaan klassista musiikkia hänen valtavasta äänentoistojärjestelmästään. Ja Susann Brännström ja Örjan Wallert, koulun rehtori ja pääopettaja, ja että he olivat siellä turvana ja jonakin pysyvänä.

Kahden Kokkolassa vietetyn vuoden jälkeen muutin Tukholmaan ja sain studion kellarista yhdessä kahden muun koulun entisen oppilaan kanssa. Samalla kun yritin viettää niin paljon aikaa kuin pystyin studiossa, opiskelin yliopistossa taidehistoriaa ja vuotta myöhemmin pääsin sisään Tukholman taideakatemiaan.

Asun edelleen Tukholmassa ja työskentelen muun muassa Taiteilijana. Monet opiskelijoista, jotka opiskelivat Pohjoismaisessa samaan aikaan kuin minä, pääsivät myös pohjoimaisiin taideoppilaitoksiin ja monet heistä työskentelevät nykyään taiteilijoina.

Ja nyt, melkein 24 vuotta myöhemmin, tapaan usein useita heistä näyttelyissä ja avajaisissa, ja monet heistä, joihin siellä tutustuin, ovat minun lähimpiä ja parhaimpia ystäviäni.

Vuonna 2011 palasin kouluun vierailevana opettajana. Koulu oli täynnä uusia oppilaita uusilla ideoilla ja ajatuksilla. Koulurakennus oli sama, mutta kaupunki oli mielestäni muuttunut. Kokkolinna oli kunnostettu, kierrätyskeskus oli poissa, mutta Ainin Grilli oli vielä siellä, ja siellä söin kasvishampurilaisen.

Susanne Vollmer on kiinnostunut siitä, miten näemme ja tulkitsemme maailmaamme. Usein aiheiden, joissa yleinen havainnointi perustuu yhtä paljon tosiasioihin ja todisteisiin kuin mielipiteisiin, tarinoihin ja myytteihin. Hän on työskennellyt mm. hallusinaatioiden, assosiaatioiden, unen tulkinnan, Rorschach-testin ja lääkekasvien myyttisiä ja todellisia ominaisuuksia tarkastellen. Vuodesta 2009 lähtien Susanne on myös työskennellyt piirustussarjan parissa, jossa muut ihmiset päättävät hänen puolestaan mitä hän piirtää. Susanne Vollmer syntyi vuonna 1976 Kungsbackassa ja asuu ja työskentelee Tukholmassa. Hän on käynyt Tukholman Kuninkaallisen Taideakatemian ja hänen töitään on esitelty mm. Aboa Vetus & Ars Nova- museo, Turku, Moderna Museet Malmö, SP Gallery, Tukholma ja Galleri Thomassen, Göteborg.