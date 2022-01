Lukijan mielipide: Pieni virhe – suuri vaikutus

Valhetta voi olla myös se, että jätetään vähän totuudesta pois tai puhutaan valheen ja totuuden rajamailla, mutta väärällä puolella. Näin on käynyt monissa Päivi Räsäsen tapausta käsitelleissä jutuissa. Esim. eräs Lännen median toimittaja kirjoitti Keskipohjanmaassa jokin aika sitten Räsäsen sanoneen, ettei avioliitto kuulu homoille. Tärkeä sana ”kirkollinen” jätettiin pois ja näin asia muuttui vääräksi.

Maanantain oikeudenkäyntiä on medioissa seurattu paljon. Niitä lukiessa tulee otsikon ajatus selväksi. Keskipohjanmaan vaatimattomassa jutussa kerrotaan: ”… homoseksuaalisuuden esitetään olevan epäterve ja epäluonnollinen tila, psykososiaalinen kehityshäiriö, josta on päästävä eroon.” Siitä aluesyyttäjä Maija Päivinen jatkaa selitellen todennäköisesti omia ajatuksiaan, joita helposti yhdistetään Päivi Räsäseen. Tässäkin oli pieni lisäys, ”josta on päästävä eroon”, ei kuulu Räsäsen lääketieteelliseen lausuntoon. Tosiasiahan on, että luomakunnan kehitys perustuu heteropareihin ja siihen on syystä tai toisesta poikkeuksia.

Tämä oikeusjuttu on erittäin ratkaiseva tulevaisuuden kannalta. Voiko kristityssä maassa enää sanoa, mitä on Raamatusta oppinut ja hyväksi havainnut. Kirkko on luonut pohjan yhteiskunnalliselle kehitykselle, ja nyt yritetään pohja potkaista pois alta. Uskontoa ja uskovia on vihapuhein tässäkin lehdessä paljon pilkattu (olen niitä tallentanut), mutta tutkintapyyntöä ei ole tehty(?). Yritetään elää sovussa omine uskontoinemme ja uskomuksinemme. Eikös tiedekin ole jonkinlainen uskomus? Uskotaan tieteen saavutukseen, kunnes toinen tiedemies todistaa toisin.