Lukijan mielipide: Ideoita Kokkolan torin uudistamiseen

On tämä taas merkillistä. Kokkola on avannut kyselyn torin uudistamiseksi. Olen tehnyt lähes kymmenen kertaa esityksiä 30 vuodessa siitä, millainen Kokkolan torin kuuluisi olla. Toistan nyt muutaman ideani, joista voisin tehdä taitelijan taidoillani piirrokset "pohja-, sivu- ja lintuperspektiivistä"...

1. Nykyinen tori pitää "räjäyttää", ja tehdä siitä oikea tori. 2. Kalahallin paikka on kalasatama, ei tori. 3. Missä sijaitsee Kokkolan kalasatama, merikaupungin tärkein maamerkki. 4. Suojeltu kohde, kalahalli voidaan siirtää, tai rakentaa identtinen vaikka kuun kamaralle. 5. Tori pitää laajentaa Kokkojoen toiselle rannalle, tarpeettomalle alueelle. 6. Grilli poistuu, ja taksiasema on siirrettävä Mannerheimin aukiolle, tai "jonnekin". 7. Rantakatu välillä Pormestarinkatu–Torikatu on poistettava liikenteeltä, ja liitettävä uuteen "länsitoriin". 8. Molemmin puolin Kokkojoen rantaa voidaan rakentaa kiinteät ja vuokrattavat bungalowit lasikattoineen, yhteensä 10 kappaletta. Nämä voisivat toimia kesäaikaan myyntikojuina, tai kuten vuokraaja itse haluaa. 9. Luistelukenttä on valmis. Olosuhteet huomioiden luistella voisi Kokkojoessa hoidetulla alueella torin leveydeltä. Reunojen pengerrys lumivallein, ja pintajäädytys. Käyttöaikaa voitaisiin jatkaa kylmälaittein, kuten jäähallissa. 10. Torikadun rinnalle voitaisiin rakentaa idyllinen riippusilta kesäkäyttöä varten. Muuten tori voisi jatkaa toimintaa esiintymislavoineen...

Koska ideoitani on varastettu iät ja ajat, ja näköään varastetaan jatkuvasti, teen vastaisuudessa kaikki esitykseni "omaan piikkiin". Olen suuresti pettynyt tähän saakka ideoitteni varastelusta kaupungin, seurakunnan ym. taholta. Mm. Tervalampi, krematorio, Kukkulan kehittäminen, Kahakkasilta ym., jotka ovat minun ideoitani – aikaansaannoksia, eivätkä kaupunkilaisten, saati kaupungin virkahenkilöitten. Siksi en vastaa yleisiin kyselyihin. Minun ideoitani ei enää omita, ei edes ilman kiitosta...

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Reijo Kivelä

Kokkola