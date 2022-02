Maakuntavaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmän mielipide: Maakuntamme kilpailukykyä ei pidä romuttaa ilmastojohtajuudella

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokouksessa 11/2021, esiteltiin strategian yhteydessä päästövähennyksiin ja maakunnan hiilineutraaliuteen tähtäävä ”Ilmastotiekartta 2035”. Suunnitelma sisältää ilmasto- ja päästövähennystoimia esimerkiksi maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen, liikenteeseen sekä energiatuotantoon.

Päästöjen vähentäminen vaatii kaikkien maakunnan toimijoiden ja kuntalaisten toimintatapojen muutosta sekä uusia teknologisia ratkaisuja. Kunnianhimoisten ilmastotoimien toteuttaminen vaatii resursointia ja painetta investointeihin niin kunnallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Maksajaksi joutuu veronmaksaja.

Perussuomalaisten valtuustoryhmänä olemme huolissamme maakuntamme elinkeinojen sekä yritysten kilpailukyvyn romuttumisesta ylikireillä ilmastotoimilla. Perussuomalaisten politiikan ytimessä on mahdollistaa työtä, turvaa ja oikeudenmukaisuutta suomalaisille – nämä ovat myös valtuustoryhmämme tavoitteita maakunnassamme. Puolustamme yritystemme kilpailukykyä ja maamme huoltovarmuutta, mottonamme: ”Ensin suomalainen työ ja yrittäminen, jos sitten aikaa ja rahaa jää, niin maailman parantaminen.”

Maamme hallituksen tavoite liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä, vaatii toimenpiteitä, jotka verottavat jokaisen suomalaisen ostovoimaa ja aiheuttavat elinkeinoille ja yrityksille kilpailukykyhaittaa. Asutuskeskusten ulkopuolella autoilu on välttämätöntä. Harvaan asutussa Suomessa polttoaineen hinnalla on erityisen suuri merkitys kuljetuskustannuksiin ja siten kaikkien tuotteiden hintoihin, sekä vaikutuksia vientiin ja kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla. Kohtuuttomasti kohoavat energiakustannukset nostavat niin asumisen kuin teollisuudenkin hintaa.

Keski-Pohjanmaa on elintärkeän vientiteollisuutensa lisäksi myös maatalousmaakunta. Me perussuomalaiset näemme, että myös liitännäiselinkeinoilla on suuri merkitys maatalouden säilymiseen maassamme. Liitännäiselinkeinojen avulla voidaan tasoittaa ja lisätä tuloja. Esimerkiksi oikeaoppisella metsänhoidolla on merkittävä rooli kannattavuuden parantajana useilla maatiloilla.

Pidämme tärkeänä, että ympäristöstä huolehditaan, mutta emme hyväksy kilpailukykyä ja huoltovarmuutta heikentäviä ilmastotoimia maakunnassamme. Valtuustoryhmämme kantana on, että maakuntamme ei pidä sitoutua liian kunnianhimoisiin ilmastotoimiin ja liikenteen päästövähennyksiin, eikä siten romuttaa teollisuuden, yrittäjyyden tai alkutuottajayrittäjän asemaa.

Maakuntavaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmä:

Mauri Peltokangas

Tiina Haukilahti

Ulpu Keränen

Tuomo Kinnunen

Minna Koskela

Ilpo Åivo