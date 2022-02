Pohjanmaan koronatilannetta luonnehditaan vakaaksi, vaikka ilmaantuvuusluku on peräti 2 301 – Sairaalahoidossa 12 koronapotilasta

Koronatilanne Pohjanmaalla on vakaa, toteaa alueellinen koronakoordinaatioryhmä. Pohjanmaalla on tällä hetkellä sairaalahoidossa 12 koronapotilasta. Heistä seitsemän on perusterveydenhuollon hoito-osastoilla, kolme erikoissairaanhoidon hoito-osastoilla ja kaksi teho- ja valvontahoidossa.

– Tilanne on hyvin hallinnassa, eikä sairaalahoidon tarve vaikuta muuhun toimintaan, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen tiedotteessa.

Pohjanmaalla on todettu kaikkiaan 17 198 koronatapausta. Tämä lukema ei sisällä kotitesteissä havaittuja tartuntoja. Määrä on kasvanut neljässä vuorokaudessa reilulla tuhannella tapauksella.

Alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä erää 2 301. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu kaikkiaan 29 Pohjanmaan alueella.