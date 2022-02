Kino-Keskipohjanmaan vlogissa esitellään uudet tv-sarjat, Matti Yrjänä Joensuun Harjunpää-romaanien sovitus sekä itähelsinkiläisnuorista kertova Zone B. Viikon elokuvana on 1400-luvun voimanaisen muotokuva Margareeta: Pohjolan kuningatar. C Moren uutuudessa Harjunpäätä esittää Mieheni vaimosta tuttu Olli Rahkonen. Työpari Onervana on Olga Temonen. Zone B kuvaa maahanmuuttajataustaisten teinien ryhmäenergiaa ja positiivisuutta.

Margareeta: Pohjolan kuningatar. Ohjaus Charlotte Sieling. Käsikirjoitus Jesper Fink, Maya Ilsøe, Charlotte Sieling. Kuvaus Rasmus Videbæk. Pääosissa Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro. 121 min. K12. BioRex, Pietarsaari.

★★★

Pohjolan kuningatar joutuu 1400-luvun alussa kiperään tilanteeseen. Hänen yksinvaltiutensa asetetaan kyseenalaiseksi ja äidinvaistonsakin puntariin. Kuolleeksi julistettu poika Olavi ilmoittaa olevansa elossa ja vaatii kuninkuuttaan takaisin.

Margareeta on saanut hallita tähän saakka ilman haastajia nimellinen kuningas, adoptiopoika Eerik, sätkynukkenaan. Syyllisyyskin kalvaa, sillä kuningatarta on epäilty Olavin myrkyttämisestä valtansa pönkittämiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tanskan, Norjan ja Ruotsin kuningatar Margareeta I (1353-1412) on elokuvansa ansainnut. Hän yhdisti Pohjoismaat Kalmarin unioniksi (1397–1523). Mukana olivat myös Suomi Ruotsin alaisena ja Islanti Norjan. Pohjoismaiden nykyisinkin kiinteistä yhteyksistä saamme paljossa kiittää tanskalaista Margareetaa.

Elokuvassa Margareeta: Pohjolan kuningatar historiallinen hahmo on saanut arvoisensa esittäjän. Trine Dyrholm (Queen of Hearts, Kosto) on Tanskan arvostetuimpia ja palkituimpia näyttelijöitä. Hänessä on luontaista auktoriteettia ja filmaattista fiksuutta, mikä loistaa tästäkin elokuvasta.

Kuningattaresta olisi voinut saada vaikka kuinka kiehtovan, vahvasti tosipohjaisen tarinan. Harmi vain, että filmintekijät ovat nostaneet tärkeimmäksi aiheeksi ”väärän Olavin”, joka väitti olevansa Margareetan poika. Todellinen Olavi Haakoninpoika kuoli kuusitoistavuotiaana vuonna 1387.

Tietenkin Margareeta: Pohjolan kuningatar ilmoittaa, että kyse on fiktiosta. Silti lopputekstit antavat ymmärtää, että filmin tulkinta olisi mahdollinen selitys. Nykyaikanahan faktat tuppaavat joustamaan. Todellisuudessa väärä Olavi oli surkea petkuttaja, joka ei edes osannut tanskaa. Näin huijaus paljastui kaikille heti. Tunnustus seurasi pian.

Ratkaisullaan Charlotte Sielingin ohjaama, pienimuotoisella tavalla komea historiakuvitelma menettää kaiken uskottavuutensa. Katsojalle jää seurattavaksi vain se, miten hyvin seinästä repäisty tarina kerrotaan ja kuinka pokkana näyttelijät selviävät vaikeasta urakastaan.

Lahjakkuuttahan ei puutu.

Rooleissa nähdään Pohjoismaiden parhaita voimia. Keskeisen uskottavuusongelman ohella juonesta on muutenkin motivaatio hukassa. Sepitteenäkin tuntuu käsittämättömältä, miten Ruotsin Johan Sparre (Magnus Krepper) arveli onnistuvansa vehkeilyissään väärän Olavin suhteen. Ja sekin, mitä Sparre sillä uskoi saavuttavansa.

Elokuva joutuu jonkin verran selittelemään katsojille auki Margareetan merkitystä ja Kalmarin unionia kohtauksilla, jotka eivät vie tapahtumia eteenpäin. Kuningattaren tärkeänä pitämä laki naisrauhasta tuodaan osoittelevasti esille repliikeissä.

Filmin ansioksi jääkin se viehätys, mikä historiankertomuksilla on, kun niitä ei enää usein näe, paitsi Game of Thronesin tyyppisenä muinaisfantasiana. Pyrkimyksessään ulkoiseen realismiin Margareeta muistuttaa viime vuonna ilmestyneestä toisesta tosipohjaisesta historiaseikkailusta, Ridley Scottin The Last Duelista. Molemmat filmit tarjoavat antoisaa ajankuvaa, erisuurista budjeteistaan huolimatta ansiokasta elokuvaa, missä näytellään hyvin.

Margareeta: Pohjolan kuningatar on kuvattu Tšekissä. Karut maisemat on saatu vaikuttamaan myöhäiskeskiajan Pohjolalta. Laajoissa, sumuisissa kuvissa on suuruutta ja muutamallakin hevosmiehellä synnytetään mielikuva kokonaisesta armeijasta.