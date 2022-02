Lukijan mielipide: Pysäköinninvalvonnasta

Kävin juuri keskussairaalassa lyhytkestoisessa toimenpiteessä. Jätin autoni pääovelta oikealle olevalle kolmen tunnin pysäköintipaikalle ja palatessani näin kaksi pysäköinninvalvojaa, jotka olivat juuri kirjoittaneet sakot. Harmittelin, että myöhästyin vain vähän tästä ja samalla muistin, että minun vikanihan se on, kun en ollut muistanut laittaa kiekkoa lainkaan.

Valvojat toimivat lain mukaisesti, mutta on erittäin kyseenalaista tässäkin tapauksessa oleva asian moraalinen puoli, että pysäköinnin valvojat ovat tulleet kello 10.40 sairaalan parkkipaikalle syynäämään helppoja kohteita. Ne, jotka kykenevät tulemaan paikalle omalla autolla ja käymään sairaalassa sairautensa takia, unohtavat useasti parkkikiekon laittamisen. Minulle kävi juurikin näin, koska tulossa oleva toimenpide oli mielessäni sekä siihen liittyvät asiat, jossa vieläpä ajoissa paikalla olemisen kiireessä tällainen on puhdas unohdus.

Hyvin arveluttavaa on, että esimies tai pysäköinninvalvojat harjoittavat tällaista menettelyä kyseisellä paikalla, saadakseen laputuksen ikkunalle. He poistuivatkin paikalta nopeasti kun tulin autolleni, joten he eivät edes mielestäni jatkaneet muiden autojen katselua kauaakaan tässä kohdalla, tai sitten jatkoivat toisaalla niin, että heitä en enää nähnyt.

Kuten kaikissa muissakin tapauksissa kyse on parkkikiekon unohtamisesta, mutta tässä tämä unohtamisen kynnys on selkeästi korkeampi sairaalan alueella kuin muissa sijanneissa. Tämäkin riippuu tapauksesta tullaanko itse toimenpiteeseen vai ollaanko vierailemassa.

Sinällään harmittavaa toimintaa kaupungin pysäköinninvalvonnan osalta vaikka mitään oikeudellista ristiriitaa ei ole. Kyse on siitä, miten sairaita ihmisiä kohdellaan tässäkin tapauksessa ja minkälaista viestiä heille halutaan lähettää.

Mielipide tämäkin