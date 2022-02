Jouni Nikulan kolumni: Perussuomalaiset, VKK ja Convoy osoittavat, että suuttumuksesta roihahtavat liikkeet repeilevät herkästi – Nyt jopa salaliittoteoreetikoiden mielenosoitusta epäillään valtamedian ilkeäksi juoneksi

Jos on joskus käynyt netissä, tuntee Torilla tavataan -miehen. Hän on hämeenlinnalainen baarimikko Krister, joka tuuletti Suomen lippu kädessään Helsingin Kauppatorin Havis Amanda -suihkulähteellä Suomen voitettua jääkiekon maailmanmestaruuden keväällä 2011.

Kristerin hurmoksesta venähtänyt naama ja vauhdikas takakeno taltioitiin Helsingin Sanomien lehtikuvaan. Kuvasta tuli meemihitti, joka puhuttelee somesukupolvia kuin Mona Lisan kätketty hymy.

Vastaavanlaista meemihistoriaa saatettiin kirjoittaa toissa viikonloppuna, kun Convoy-mielenosoitus Helsingin ydinkeskustassa muuttui humalaiseksi örvellykseksi. Kaikki kristallisoitui MTV Uutisten videoklipissä, jossa vihainen kansalainen yrittää heittää ratsupoliiseja avatulla juomatölkillä.

Draama saa odottamattoman käänteen, kun kansalaisen takaa ilmestyy pelastava enkeli ja nappaa juoman. Sitten hän venyttää heittokätensä taakse ja viskaakin tölkillä itse kohti poliiseja.

Kun Poliisihallitus infosi loppuviikolla poliisiin mahdollisesti kohdistuvasta turvallisuusuhasta, ensimmäinen ajatukseni oli Convoy, joka uhmaa virkavaltaa, vaatii hallituksen eroa ja saa toimintakäskyjä Suomen ykkösputinisti Janus Putkoselta. Venäjä-mielistä propagandaa jakava MV-Lehti, nykyiseltä nimeltään UMV-Lehti, on Convoyn moottori ja Putkosen äänitorvi.

Hybridivaikuttamisen tavoitteena on yhteiskuntarauhan hämmentäminen.

Todellisuudessa Convoyn liittäminen järjestäytyneeseen terrorismiin ei kestä kriittistä tarkastelua. Nopeasti muodostunutta protestiliikettä repii sisäinen kahtiajakautuminen, mikä on tyypillistä suuttumuksesta roihahtaville ryhmittymille.

Niistä paras esimerkki on perussuomalaiset, joka on lohkeillut sinisten lähdöstä saakka. Viimeisimpiä irtiottoja on Ano Turtiaisen VKK, joka syö perussuomalaisten kannatusta äärioikealta.

Nopeat nousut luodaan siellä, missä tunteet kuohuvat näyttävimmin.

Jos keskusta on ollut perussuomalaisten puristuksessa, on perussuomalaiset nyt VKK:n puristuksessa. Siksi kokkolalaiskansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) iltakävelyä ei otettu Convoyssa kovin innolla vastaan. Iltalehden mukaan Peltokangasta oli kutsutti muun muassa ”älykääpiöksi”.

Ikävää kielenkäyttöä, mutta sellainen kuuluu ääriliikehdinnän keinovalikoimiin.

Sekametelisopan viimeistelee Ano Turtiaisen takinkääntö Convoylle, vaikka sekä VKK:n että Convoyn polttoaine virtaa samojen salaliittoteorioiden puroista. Turtiaisen mukaan Convoy on pelkkä valtamedian juoni: Eikös teillekin haise tämä homma. Toimittajat oli palkattu sinne juttuja tekemään, mutta muista mielenosoituksista vaiettiin. Nämä on masinoitu meikäläisten hiljentämiseksi.

Meno on äkkiväärää kuin YUP:n alkupään tuotanto. Mitä vain voi tapahtua. Meemimateriaalia riittää.

