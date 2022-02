Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Bornebuschin uusi musiikillinen sarja

★ ★ ★

Harmonica. Ohjaus Josephine Bornebusch, 2022 Elisa Viihde Viaplay su 20.2.

Ruotsalaistähti Josephine Bornebusch ei lepäile menestysten Solsidan ja Rakasta mua laakereilla. Omia ohjauksia ja käsikirjoituksia on kahden filmin ja neljän tv-sarjan verran. Harmonican musiikillisen tarinan laulut on tehty yhdessä vastanäyttelijä Jonas Karlssonin kanssa. Levyäkin pukkaa. Sekä Bornebusch että Karlsson muistetaan Suomessa myös Vadelmavenepakolaisen (2014) pääosista.

Harmonica on parhaat päivät taakse jättänyt yhtye, kantripurkkapopin Abba. ”Champagne” oli heidän ”Jaja Ding Dong”. Bändi melkein breikkasi Euroopassa 2000-luvun alussa. Nyt soi vain sporttibaarin nurkissa. Muistot pyrkivät pintaan, kun ei olla enää yhdeksäätoista. Kertomus käynnistyy lauluntekijäpari Monican ja Harryn avioliittoterapeutilla, mikä ei lupaa hyvää. Tämähän on nähty sarjoissa, ruotsalaisissakin, jo aika monta kertaa. Mutta pikku hiljaa hahmojen taustojen paljastuessa, ja entistä menestystä nykyistä alhoa vasten peilatessa, sarja nousee tolpilleen. Ensijaksoista päätellen kyseessä on kaihoisa ruotsalaisvastine Tähti on syntyneelle.