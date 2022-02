Lukijan mielipide: Alavetelin tie – Kuinka matka tähän päivään on kulkenut

Olen muualta Alaveteliin muuttanut ja asunut täällä yli 50 vuotta tähänastisesta maallisesta vaelluksestani. Olen myös hiukan perehtynyt Alavetelin menneisyyteen ja kuinka matka tähän päivään on kulkenut. Kruunupyyn ja Teerijärven kunnanosien historiasta minulla ei ole kovinkaan paljon tietoa.

Alaveteli oli osa Kaarlelaa aina 1860-luvun puoliväliin saakka. Vuonna 1894 erosi Alavetelin seurakunta Gamla Karlebyn maaseurakunnasta ja siitä tuli itsenäinen seurakunta. Alaveteli on aina ollut ja on edelleen kielen ja kulttuurin rajamaastoa. Alavetelin maantieteellinen sijainti, asukkaiden asiointi, samantyyppinen murteellinen kieli ja historia osoittavat sen, että Alaveteli on ollut ja on osa Kokkolanseutua.

Nyt otetaan kunnanosan historiassa ”digiloikka” lähemmäksi tätä päivää. Vuonna 1966 Alavetelin kunta oli mukana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntana perustamassa Kokkolaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa. Vuonna 1969 perustettiin nykyinen Kruunupyyn kunta itsenäisistä Alavetelin, Kruunupyyn ja Teerijärven kunnista. Uusi kunta oli osakkaana sekä Vaasan, että Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Kruunupyy ja Teerijärvi kuuluivat Vaasan sairaanhoitopiiriin.

Valtioneuvoston 22.2.1990 tekemällä päätöksellä Kruunupyyn kunta siirrettiin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Ennen valtioneuvoston tekemää päätöstä oli Kruunupyyn kunnanvaltuusto äänestänyt asiasta ja äänin 20-7 puoltanut siirtoa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Kuntaa koskeva siirtopäätös toteutui v. 1991, kun laki erikoissairaanhoidosta tuli voimaan, eikä kunta lain mukaan voinut kuulua kahteen eri sairaanhoitopiiriin.

Kruunupyyn kunta teki v. 2009 Kokkolan kaupungin kanssa ns. isäntäkuntasopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sopimus piti sisällään kaiken sosiaali- ja terveydenhoitoon liittyvien palvelujen järjestämisen. Kruunupyyn kunnanvaltuusto vastasi kokouksessaan 9.10.2014 § 50 ministeriön lausuntopyyntöön, joka koski hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Lausuntopyynnön kysymys 37 oli osoitettu kuntien valtuustoille. Kunnanvaltuusto äänesti asiasta ja äänin 21 – 6 kunta ilmoitti haluavansa edelleen kuulua peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon osalta Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, joka kuuluu Oulun yliopistosairaalaan alueeseen (1.1.2023 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue).

Kruunupyyn kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2015 pidetyssä kokouksessa uuden Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhoitokuntayhtymän (Soite) perussopimuksen. Näin kunnasta tuli Soiten jäsenkunta. Nyt Kruunupyyn kunnan ja näin myös Alavetelin kunnanosan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestäminen ollaan sote-uudistuksella siirtämässä Vaasan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Uskallan sanoa, että jos tämä toteutuu, niin se tapahtuu vastoin kunnanosan asukkaiden selvän enemmistön mielipidettä. Tätä tukevat kunnan v. 2007 ja 2012 teettämät mielipidetiedustelut.

Miten tästä eteenpäin?

Tapani Myllymäki

Alaveteli