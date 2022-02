THL: Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 52 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Helsinki

Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu 52 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa kaikkiaan 2 329.

THL on raportoinut koronaan liittyviä kuolemia viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana 234. Sitä edeltävien kahden viikon ajalta THL raportoi 280 koronaan liittyvää kuolemaa eli 46 kuolemaa enemmän.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu yhteensä 17 671 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa ovat mukana viikonlopun aikana kertyneet tartunnat. Luku ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Raportoidut tartunnat ovat hieman laskeneet viimeisen kahden viikon kuluessa. Tartuntoja raportoitiin runsaat 78 000 viimeksi kuluneen kahden viikon ajalta. Sitä edeltävien 14 päivän jaksolla tartuntoja raportoitiin hieman yli 88 000 eli noin 10 000 enemmän. THL on raportoinut koko pandemian ajalta lähes 623 000 vahvistettua tartuntaa.

Tehohoidossa on 35 koronatartunnan saanutta potilasta

Sairaalassa on THL:n mukaan 723 koronatartunnan saanutta ihmistä. Sairaalahoidolle voi olla koronan ohella muitakin syitä. Sairaalahoidossa olevista potilaista 35 on tehohoidossa.

Koko väestöstä on THL:n mukaan saanut kolme rokoteannosta lähes puolet eli runsaat 2,7 miljoonaa ihmistä. Kaksi rokotetta saaneita on lähes 76 prosenttia koko väestöstä eli lähes 4,2 miljoonaa ihmistä.

Rokotuskattavuus on suurempi tarkasteltaessa 18 vuotta täyttäneitä. Heistä yli 60 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta, yli 86 prosenttia on saanut kaksi ja lähes 90 prosenttia yhden.