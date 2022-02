Kokkolalalainen Simo Korkia-Aho nähdään The Voice of Finland -ohjelmassa perjantaina: "Keikkamyynti helpottuu, kun on näkyvyyttä"



Perjantaina selviää, miten Simo Korkia-Ahon käy Ääni ratkaisee -vaiheessa. Saku Tiainen

Viime toukokuussa Simo "Simodeus" Korkia-Aho selasi tylsyyksissään nettiä ja eksyi Nelosen sivuille. Sieltä löytyi hae mukaan -osio.