"Venäjä ulos, Putin alas!" – Ukrainaa tukevissa mielenosoituksissa Helsingissä yhteensä ainakin 10 000 osallistujaa, arvioi poliisi

Helsinki

Helsingissä Mannerheiminaukiolta ja Esplanadilta alkaneet mielenosoitukset ovat keränneet yhteensä ainakin 10 000 osallistujaa, arvioi Helsingin poliisin komisario Jari Friman lauantaina hieman kello 14:n jälkeen. Lauantaina järjestettiin useita Ukrainaa tukevia mielenosoituksia ympäri Suomea.

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen järjestämä We Stand with Ukraine -mielenosoitus alkoi kello 12 Esplanadin puistossa, jonne kerääntyi poliisin mukaan tuhansia ihmisiä.

Esplanadilla oli kaikenikäisiä pienistä lapsista ikäihmisiin. Mielenosoittajat huusivat iskulauseita, kuten "Venäjä ulos, Putin alas", ja tilanne oli puistossa rauhallinen. Paikalle olivat saapuneet esimerkiksi Liia Pasanen ja Tekla Mattsson.

– Haluamme näyttää tukemme Ukrainalle ja olemme sotaa vastaan, Pasanen sanoi STT:lle.

Mattsson kertoi seuranneensa internetin ja sosiaalisen median kautta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

– Onhan se ahdistavaa, että sota on näin lähellä, Pasanen jatkoi.

– Tuntuu jotenkin epätodelliselta, kun Ukraina on todella läheinen maa. Kun uhka tulee Venäjältä ja olemme Venäjän vierellä, se pelottaa vähän enemmän, Mattsson sanoo.

Esplanadilla ja Tehtaankadulla myös venäläisiä mielenosoittajia

Ukrainan lippujen lisäksi mielenosoittajilla nähtiin Esplanadilla ja myöhemmin Tehtaankadulla muutamia Valko-Venäjän vanhoja punavalkoisia lippuja, joita Valko-Venäjällä on käytetty mielenosoituksissa. Tehtaankadulla näkyi myös yksittäiset Azerbaidzhanin, Georgian ja Tshetshenian liput.

Esplanadilla paikalla oli myös Lisa Glybchenko, joka kertoi olevansa Ukrainasta.

– Olen tukemassa täällä kotimaatani. Opiskelen ja työskentelen Suomessa, mutta haluan osoittaa solidaarisuutta maalleni olemalla täällä ja vaatimassa sotatoimien lopettamista välittömästi, hän sanoi.

Venäläiset opiskelijat Artemiy Erokhin ja Timur Murgunov olivat myös tukemassa Ukrainaa mielenosoituksessa.

– Täytyy muistaa, ettei tämä ole alkanut nyt, vaikka tilanne on nyt eskaloitunut. Tilanne on ollut päällä jo kahdeksan vuotta, Erokhin sanoi ja viittasi Venäjän kahdeksan vuotta sitten tekemään Krimin valtaukseen.

Erokhin kertoo, että hänellä on ystäviä Ukrainassa. Hän on myös keskustellut Moskovassa asuvien ystäviensä kanssa, jotka ovat hyvin pettyneitä maan hallitukseen.

– En tunne yhtään läheistä ystävää, joka tukisi hallituksen ratkaisuja.

Mielenosoittajat siirtyivät kello 13 Esplanadilta Tehtaankadulle Venäjän suurlähetystön luokse.

Tehtaankadulla jatkuneessa mielenosoituksessa poliisin arvio ihmismäärästä oli kello 14:n jälkeen ainakin 5 000, kertoi komisario Friman.

– Kokonaisväkimäärä Tehtaankadulla on 5 000–10 000:n välillä, Friman sanoi.

Sibelius-Akatemian opiskelijoiden kuorolaulu sai silmät kostumaan

Venäjän suurlähetystön kompleksin eteen Tehtaankadun puolelle oli levittäytynyt tuhansia ihmisiä osoittamaan mieltä. Suurlähetystön eteen oli tuotu muun muassa Ukrainan lipun väreissä oleva kukka-asetelma, joka oli rakennettu rauhanmerkin muotoon. Ahtaalla kadulla ihmiset olivat pakkautuneet tiiviisti ja rytmikkäillä huudoilla vaadittiin myös "Sotatoimet seis!".

Tehtaankadun koskettavin hetki koettiin kello 14, kun Sibelius-Akatemian opiskelijat lauloivat Eino Leinon kirjoittaman Terve Ukraina -runon, jonka oli säveltänyt Olli Saari. Kaunis laulu ja koskettavat sanat saivat useammilta paikalla olleilta silmät kostumaan.

Tehtaankadulle olivat saapuneet myös Mari Pahkala ja Paul Talvinko lapsensa Paju Talvingon kanssa.

– Pieni ihminen ei oikein voi tehdä muuta paitsi mieltä osoittaa. Suomessa on sanan- ja ilmaisunvapaus, joten käytetään niitä hyväksi, Pahkala sanoi.

– Selvästi tämä tilanne koskettaa ihmisiä Suomessa ja muualla Euroopassa. Ja on järkyttänyt myös. Varmaan voimattomuutta tässä on kaikilla, Pahkala jatkoi.

"Putin on natsi"

Mannerheiminaukiolla puolestaan alkoi kello 13 Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n järjestämä mielenosoitus.

Mannerheimin ratsastajapatsaan juurella kaikui huutoja, kuten "Slava Ukraini" (suomeksi "kunnia Ukrainalle"), jota myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on käyttänyt iskulauseena. Paikalla kuului myös "Help Ukraine", "Putin on natsi" ja "Putin pois Ukrainasta" -iskulauseita. Jos yleisilmapiiri Esplanadilla oli odottava ja Tehtaankadulla jossain määrin harras, Mannerheimin patsaalla se oli eläväisempi.

– Ukrainassa on nyt sota ja olisi hyvä, jos saisimme sinne aseapua Euroopasta, Sergei Shevtshenko sanoi.

Shevtshenko kertoi, että monet ohikulkijat olivat liittyneet mielenosoitukseen, ja hänen mukaansa paikalla oli ukrainalaisten lisäksi ihmisiä ainakin Suomesta, Venäjältä, Espanjasta ja Portugalista.

Mielenosoituskulkue lähti aukiolta kohti Senaatintoria puoli kahdelta.

Kello 14:n jälkeen poliisin arvio Senaatintorin mielenosoituksen ihmismäärästä oli noin 3 000–5 000, kertoi komisario Friman. Poliisi kertoi kello 16:n jälkeen Twitterissä, että Senaatintorilta noin 450 ihmistä jatkoi mielenosoitusta Tehtaankadulle Venäjän suurlähetystön eteen. Klo 16.30 poliisi kertoi, että mielenosoitus Tehtaankadulla oli päättynyt ja katu oli avattu jälleen liikenteelle.

Frimanin mukaan mielenosoitukset ovat sujuneet poliisin näkökulmasta erittäin rauhallisesti.

Helsingin poliisille tehtiin mielenosoituksista kolme erillistä ilmoitusta.

Mielenilmauksia useilla paikkakunnilla

Myös Turussa on osoitettu lauantaina mieltä Ukrainan puolesta. Lounais-Suomen poliisi kertoi Twitterissä kello kolmen aikaan iltapäivällä, että mielenilmaus Turun tuomiokirkon liepeillä oli päättymässä. Poliisin arvion mukaan paikalla oli noin tuhat ihmistä.

Lounais-Suomen poliisin mukaan myös Porin Kauppatorilla on Ukrainaan liittyvä mielenilmaus. Iltapäiväkolmelta paikalla oli noin 60 ihmistä.

– Tilaisuus sujuu rauhallisesti. Siitä tehtiin etukäteen ilmoitus poliisille, poliisi kirjoittaa.

Mielenosoituksia järjestetään lauantaina myös muun muassa Tampereella ja Jyväskylässä.