Hanhikivenniemi merialueineen oli yksi kauneimpia luonnonsuojelualueita rikkaine eläin- ja kasvilajeineen. Kaikkein uhanalaisin on meriharjus, jota esiintyy vielä Pyhäjoen edustalla. Ydinvoimalan vaikutusta se ei kestäisi.

Seuraavana on viitasammakko, joka on EU:n luonnonsuojeludirektiivin mukaan suojeltu luonnonsuojelulain 49 luvun 1§:n mukaan: "sen lisääntymisen häirintä ja sen levähtämisalueitten hävittäminen tai heikentäminen on kielletty."

Uhanalaista karisiikaa esiintyy Laatokalla ja vielä Perämeren karikoilla, Pyhäjoen edustalla. Muikkua ja silakkaa on, vaikka kanta pienenee. Nahkiainen ei selviytyisi jokisuulla ydinvoimalan lauhdevesissä.

Hanhikiven alueella on n. 250 kasvilajia. Suuri osa niistä elää meren pohjassa, osa kelluu vedessä. Monikaan laji ei kauaa selviydy lauhdeveden laajalti nostamassa lämpötilassa. Uhanalaisin kasveista on pieni limaska.

Alueella elää suolaisen meren lajeja, murtovesilajeja ja makeanveden lajeja.

Hanhikivenniemi ei tullut koskaan kovin laajasti tunnetuksi, koskapa sen elämä on kätkeytynyt ruohonjuuritasolle tai harvinaiseen luhtimetsään sekä iso osa elämästä on veden alla. Hanhikivelle olisi kuulunut maailmanperintökohteen arvo kuten Björköbylle Raippaluodossa. Koko Perämeri on meidän maailmanperintökohteemme.

Mitenkä johtavat poliitikot osallistuvat näin raakaan luonnon ja elinympäristön tuhoamiseen vehkeilemällä vanhanaikaisella venäläisellä ydinvoimalalla ja kuinka ihmiset lähiympäristössä voivat tällaisen hyväksyä? Ei sitä enimmäkseen hyväksyttykään. On kysymys suuresta kuilusta luonnonläheisen ihmisen ja poliittisen vallankäyttäjän välillä - siis kuilu ihmisen ja politiikan välillä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vuosisatoja oli meri elämänlähde rannikon asukkaille. Tärkein oli kalastus. Vapaa-ajan seilaus ja kalastus on viime vuosikymmenten harrastus. Olipa Perämerellä oma urheilukalastusmuotokin: harjusta pyydettiin harjuslaudalla ja koukkuliinalla. Meriharjuskanta hävisi hyvin pian Kokkolaan perustettujen rikkihappo- ja sinkkitehtaitten myötä 1958 ainakin Kokkola-Kalajoki väliseltä alueelta.

Elämänlähdettä ei huomata, ennen kuin se on poissa. Perämeri on ollut Pohjois-Suomelle ja on tulevaisuudessakin kuin Niili Egyptille. Merikuljetukset ovat välttämättömiä. Katovuosina ja kriisiaikoina meri on ruoan lähde, mikäli siitä pidetään huolta. Vuosisatoja se oli tärkeä vedenlähde ihmisille ja kotielämille rannikolla. Mistä kalakämpälle tuli juomavesi? Merestä. Tämän huomaa nyt, kun Perämeren vesi on saastunutta, eikä sitä voi enää käyttää.

Vahingonteot Hanhikivenniemellä ovat seurausta poliittisten päättäjien teknokraattisesta asenteesta luonnonarvoihin ja suoranaisesta välinpitämättömyydestä: Kohtalokas sopimus Stubbin hallituksen "pääministeri" Vapaavuoren ja ydinasekorporaatio Rosatomin kanssa tuhosi yhden hienoimmista luonnonsuojelukohteista Perämeren rannalla.

Tämä tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut Krimin Ukrainalta keväällä 2014.

Nyt kun Venäjä on taas brutaalisti hyökännyt itsenäiseen Ukrainaan on tullut viimeinen hetki tunnustaa tämä karmea geopoliittinen virhe ydinvoimakaupoissa

Tällä kerralla kansanedustajat keskustelevat asiasta eri äänensävyllä, mutta se on edelleen vain keskustelua: he vilkuilevat oikealle ja vasemmalle puhuessaan Fennovoima Rosatomista. He puhuvat paljon mutta sanovat vähän. Nyt jos koskaan kuuluu suomettuminen miltei joka puheenvuorossa.

Nämä päättämättömät keskustelijat mielellään keskustelevat "puolustuspoliittisista selonteoista" ja" uskottavasta puolustuksesta", kun pitäisi puhua asejärjestelmien päivittämisestä vastaamaan puolustustilannetta moderneja asejärjestelmiä vastaan. Tämä taas edellyttää puolustusliiton täysjäsenyyttä. Mutta siitähän on aina keskusteltu, yhä keskustellaan ja tullaan aina keskustelemaan.

Mitä lie tällainen päättämättömyys vielä Suomelle maksaa.

Suomen kansa ei hyväksy Venäjän riehuntaa Ukrainassa, eikä Hanhikivenniemellä. Miksi sitten mitään ei osata tehdä? Ydinasetoimittaja Rosatom pois Pyhäjoelta välittömästi, tämän päivän Ukraina-uutisten ja oman turvallisuutemme vuoksi!

Hanhikivi kuuluu Suomelle, ja on meidän maamme johdon tehtävä suojella luontoa ja kansalaistensa henkeä ja turvallisuutta "lakaisemalla oma porstua ensin".

Raimo Tuomas Akolahti,

Himanka