Kaikki yhteiskunnan eri toimijat yrittävät ratkoa Ukrainan sodan seurauksia omilla toiminta-alueillaan. Yksi näkökulma Ukrainaan on suomalaisten yritysten työvoiman tarve. Pohjalaismaakunnissa asuu vakituisesti ja tilapäisesti tuhansia ukrainalaisia.

Nyt Suomessa asuvilla sodassa olevan maan kansalaisilla on kova huoli perheistään ja läheisistään. Ukrainan hätä näkyy konkreettisesti myös meidän alueellamme.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila muistutti sunnuntaina, että kausityövoimaan liittyvät ongelmat ovat toissijaisia, sillä tärkeämmäksi on noussut kysymys ihmisten hengistä (MT 27.2.). Marttila puhuu tilanteessa, jossa maatalouden kannattavuus on kriisissä, joten mielessä pyörii varmasti myös maataloustuottajien tilanne.

Maatalouden lisäksi muillakin aloilla on ulkomaista työvoimaa. Lihanjalostustehdas Snellmanilla Pietarsaaressa on parikymmentä ukrainalaista työntekijää. Snellmanin toimitusjohtaja Roland Snellman kertoi sunnuntain ÖT:ssä yrityksen suunnitelmista. Snellmanin mukaan työntekijöiden kanssa kokoonnuttiin ja viestinä oli, että yritys yrittää tukea väkeään kaikin tavoin (ÖT 27.2.).

Nyt Snellman yhdessä työvoimaa hankkivan yhteistyökumppanin kanssa lähettää kaksi tai kolme bussia Puolaan, että työntekijöiden sukulaiset pääsevät Suomeen ja Pohjanmaalle. Vastaavia esimerkkejä tulee varmasti muitakin, kun yritykset ja yksittäiset ihmiset yrittävät ratkaista Venäjän hyökkäyksen aiheuttamia seurauksia.

Suomessa asuu noin 7 000 ukrainalaista. Lisäksi tulevat maa- ja metsätaloustöissä olevat ihmiset. Esimerkiksi Laitilan kaupunki on jo ilmoittanut olevansa valmis vastaanottamaan Ukrainan pakolaisia. STT:n mukaan Laitilassa työskentelee joka kesä useita satoja ukrainalaisia maa- ja puutarhataloudessa. Tästä toivottavasti ottavat mallia muutkin kunnat, joilla on mahdollisuus ihmisten vastaanottamiseen.

Tähän mennessä ukrainalaiset ovat jättäneet vasta vähän turvapaikkahakemuksia Suomessa ja muuallakin EU:ssa. Tähän on syynä yksinkertaisesti se, että ihmiset tulevat Suomeen työperäisesti ja perhesiteiden vuoksi eikä toistaiseksi ole nähty suuria tulijamääriä. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan ukrainalaiset voivat olla biometrisen passin turvin kolme kuukautta viisumivapaasti Schengen-alueella, johon Suomikin kuuluu.

Nyt EU:ssa halutaan aktivoida tilapäisen suojelun direktiivi, jonka myötä EU-maihin voitaisiin rekisteröidä myös niitä ukrainalaisia, joilla ei ole biometristä passia tai ei ole passia ollenkaan. Passittomuus on täysin mahdollista, kun ihmiset pakenevat sotaa, että heillä ei ole tarvittavia asiakirjoja.

Kaikki EU-maat ovat varautuneet ottamaan vastaan ukrainalaisia. Tilapäisen suojelun direktiivistä oltaisiin päättämässä torstaina, jolloin Euroopan sisäministerit ovat koolla. Tämä suunnitelma on hyvä esimerkki siitä, että joskus asiat tapahtuvat suhteellisen nopeastikin, kun on yhteistä tahtoa.

YK:n pakolaisjärjestö arvioi sunnuntaina, että Ukrainasta on paennut 368 000 ihmistä. Nyt luku on tietysti jo suurempi. Hädässä olevia ihmisiä on pystyttävä auttamaan statuksesta riippumatta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.