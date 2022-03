Ukrainan ja Venäjän edustajat matkasivat neuvottelemaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla – tulitauko esillä

Kiova/Moskova

Ukrainan edustajat olivat keskiviikkoiltana matkalla tapaamaan Venäjän edustajia Puolan ja Valko-Venäjän rajalle, kertoi Ukrainan edustaja uutistoimisto AFP:lle keskiviikkoiltana.

Venäjän edustajan mukaan tulitauko on esillä neuvotteluissa.

Keskiviikkona Venäjä kertoi ensimmäisen kerran tappioista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime viikolla. Venäjän puolustusministeriön tiedottajan Igor Konashenkovin mukaan kaatuneita on lähes 500 ja haavoittuneita lähes 1 600.

Iskuja useisiin kaupunkeihin

Venäjän armeija iski keskiviikkona useisiin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Ukrainan viranomaisten mukaan tulituksessa on kuollut useita ihmisiä maan etelä- ja itäosissa.

Asovanmeren rannikolla sijaitsevassa Mariupolin kaupungissa pelätään tuntikausia jatkuneen tykistötulen vaatineen runsaasti kuolonuhreja, kertoi BBC.

Kaupungin apulaispormestarin Sergiy Orlovin mukaan kuolleiden määrää ei ole voitu laskea, mutta niitä voi olla satoja, hän kertoi puhelimitse BBC:lle.

Orlov kertoi Venäjän armeijan käyttävän hyökkäyksessä tykistöä, raketinheittimiä, lentokoneita ja taktisia rakettiaseita. Hänen mukaansa Venäjän joukot ovat joka suunnasta kilometrien päässä kaupungista.

– He yrittävät tuhota kaupungin, Orlov sanoi.

– Ukrainan armeija on rohkea ja jatkaa kaupungin puolustamista. Mutta Venäjän armeijan tyyli on kuin rosvoilla. He eivät taistele sotajoukollaan, he vain tuhoavat täysin alueita, Orlov sanoi BBC:lle.

"Kiova kestää ja tulee kestämään"

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä pudotti keskiviikkona ennen aamunkoittoa laskuvarjojoukkoja Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan. Venäläis- ja ukrainalaisjoukkojen välillä käytiin taisteluja.

Pääkaupunki Kiovassa Pormestari Vitali Klitshko puolestaan kertoi Venäjän ryhmittävän joukkoja lähemmäs Kiovaa.

– Kiova kestää ja tulee kestämään. Me taistelemme, Klitshko sanoi.

Monet kaupungin asukkaat ovat viikon ajan hakeutuneet suojaan, ja keskiviikkona kymmenet perheet olivat paossa Dorohozhychin metroasemalla.

– Mitä meille täällä tapahtuu, kun ruoka loppuu. Yritämmekö mennä ulos ja juosta, sanoi 40-vuotias Volodymyr Dovgan.

Venäjä kertoi joukkojensa saaneen kokonaan haltuunsa Etelä-Ukrainassa sijaitsevan, noin 300 000 asukkaan Hersonin kaupungin, valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi keskiviikkona.

Hersonin pormestari Igor Nikolaev ei vahvistanut kaupungin valloitusta. Hän vetosi Facebookissa lupaa kuljettaa kuolleet ja haavoittuneet pois kaupungista ja tuoda ruokaa ja lääkkeitä kaupunkiin.

– Ilman tätä kaikkea, kaupunki kuolee, hän kirjoitti.

Ukrainasta paennut jo lähes 875 000 ihmistä

Lähes 875 000 ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta naapurimaihin, ilmenee YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n päivittämistä luvuista. Pakolaisten määrä on kasvanut vuorokaudessa lähes 200 000:lla.

Noin puolet Ukrainasta lähteneistä on paennut Puolaan. Unkariin on saapunut 116 000 pakolaista, Moldovaan 79 000, Slovakiaan 67 000, Romaniaan 45 000, Venäjälle 43 000 ja Valko-Venäjälle 350, selviää UNHCR:n luvuista.

Muihin Euroopan maihin on Ukrainasta lähtenyt noin 70 000 ihmistä. Esimerkiksi Tshekkiin on pääministeri Petr Fialan mukaan saapunut noin 20 000 ukrainalaista konfliktin alun jälkeen.

