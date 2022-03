Lukijan mielipide: Suitsitaan ilmastonmuutosta ja korkean polttoaineen vaikutuksia – Miksi liikenteen saasteiden vähentämiseksi ei tehdä ratkaisuja halvimmasta päästä, vaan mahdollisimman kalliisti?

Ukrainan sota on ylitse muiden, joka mieltä painaa, emmekä sille mitään mahda. On ainakin pari muuta ajankohtaista aihetta: 1) Ilmastonmuutos ja 2) polttonesteiden korkea hinta, joiden haitta- ja kustannusvaikutusta kyetään säätelemään, jos halutaan.

1) Ilmastonmuutos/liikenne. Liikenteen sujuvoittamiseen tulisi tehdä kaikki mahdollinen, mutta onko tehty? Mielestäni ei ole. Liikennevalot puoltavat paikkaansa suurten kaupunkien keskustoissa, joihin kiertoliittymä ei mahdu, mutta joustavuuden parantamiseksi valojen säätelyssä on kaikkialla parantamisen varaa, etenkin hiljaisina aikoina, kuten yöllä. Tunnistimien lisääminen olisi hyvä keino ja vilkkuvalot. Erilaiset mielikuvituksen tuotteet; töyssyt, hidasteet, saarekkeet, kavennukset, jne. kaduille ja teille ovat turvallisuuden, saastuttamisen, sekä autoliikenteen ruuhkauttamisen maksimointia? Liikennevalojen korvaaminen elektroniikasta vapaalla kiertoliittymällä, missä se on mahdollista tehdä on monilla paikkakunnilla loistavia esimerkkejä. Myös liikennesääntöjen muutos niiltä osin, mikä koskee esteetöntä oikealle kääntymistä punaisten palaessa, pitäisi mitä pikimmin toteuttaa! Miksi liikenteen saasteiden vähentämiseksi ei tehdä ratkaisuja halvimmasta päästä, vaan mahdollisimman kalliisti, kuten edellä kuvasin ja sähköautot? Niiden elinkaaren prosessisaasteita ei ilmastopoliittisista syistä johtuen haluta, tai uskalleta julkaista. Ja sähköautojen määrätön kasvu tyssää erilaisten mineraalien puutteeseen, jopa loppumiseen ja auton hinta kipuaa rahvaan ulottumattomiin?

2) Polttonesteiden hinta. Niiden maailmanmarkkinahintaan meillä on yhtä vähän mahdollista vaikuttaa, kuin Ukrainan sotaan, mutta niiden ostamiseen lienee montakin helpottavaa keinoa. Tässä yksi. Poistetaan ansiotulovero kaikilta niiltä palkansaajilta ja eläkeläisiltä, jotka katsotaan kuuluviksi ns. alempiin tuloluokkiin ja jonka rajan poliittiset päättäjät säätävät. Olen jokseenkin varma siitä, että tuo raha ei mene säästöön, vaan se käytetään (on pakko käyttää) paljon korkeamman veroasteen tuotteisiin tai palveluihin, mitä heiltä nyt peritään valtio-/kuntaveroina tai molemmat yhteensä. Tällä helpotettaisiin pienituloisten mahdollisuuksia pysyä kuvaannollisesti sanoen “rattailla”, eikä tarvitsisi rakentaa monimutkaista, hyvää tarkoittavaa, mutta käytännössä epäoikeudenmukaista tukiviidakkoa?

Erkki Jänkä

eläkeläinen