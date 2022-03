Pohjoismaisen taidekoulun perilliset blogissa Karin Lindh: Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan vihreän rauhallista taiteellisen vapauden paikkaa – Nu merän någonsin behövs en grön fredlig plats för konstnärlig frihet

“Uloshengitys”, sarjasta Hengittäminen,2017, on 180 suupuhallettua kastepisaraa yhteistyössä Glashyttan Ulvenin kanssa. Jokainen kastepisara muodostuu uloshengitetystä ilmasta ja jokainen pisara on ainutlaatuinen. Akateeminen kaista on kapea ja 200 metriä pitkä vihreä puistoalue, joka on jaettu erilaisiin viherhuoneisiin ja teemoihin. Yksi tällainen on pergola, joka on tummaksi petsattua liimapuuta. Taideteos on kostea uloshengityspilvi, joka on juuttunut kiinni kuin kastepisarat pilareihin. Illalla ne loistavat lempeällä hehkulla joka muuttuu hitaasti pergolan kosteuden mukaan.

Karin Lindh