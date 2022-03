Venäjällä avattiin tutkinta Mariupolin synnytyssairaalan pommituksesta videon jakanutta toimittajaa vastaan – Maan duuma hyväksyi myös lakialoitteen, joka vaikeuttaa hallinnon kritisointia entisestään

Moskova

Venäjällä tutkintaviranomaiset avasivat tiistaina rikostutkinnan toimittajasta ja entisestä duuman jäsenestä Aleksandr Nevzorovista, koska tämä on Venäjän mukaan levittänyt "väärää tietoa" maan armeijan toimista.

Venäjän ulkopuolella asuvaksi uskottu Nevzorov julkaisi sosiaalisen median kanavissaan materiaalia Venäjän armeijan pommituksen kohteeksi joutuneesta Mariupolin synnytyssairaalasta Ukrainassa. Venäjän mukaan tieto on "vääristeltyä".

Venäjän tekemä pommitus sairaalaan muutama viikko sitten järkytti monia. Iskussa kuoli raskaana ollut nainen ja tämän syntymätön lapsi. Muun muassa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi pommituksen järkyttäväksi ja kehotti päättämään silmittömän väkivallan.

Venäjä on kiistänyt pommittaneensa synnytyssairaalaa ja väittänyt, että sairaala olisi todellisuudessa ollut "radikaalien käyttämä sotilaskohde".

Venäjä hyväksyi hiljattain lain, jonka johdosta niin kutsuttua väärää tietoa maan armeijasta levittävä henkilö voidaan tuomita 15 vuoden vankeuteen.

Tiistaina maan duuma hyväksyi lakiehdotuksen, jossa myös "väärän tiedon levittämisestä Venäjän toimista ulkomailla" voi saada 15 vuoden tuomion.

Laki tarvitsee vielä parlamentin ylähuoneen ja presidentti Vladimir Putinin allekirjoituksen ennen lopullista hyväksyntää.

Yhdelle Venäjän harvoista riippumattomista lehdistä varoitus

Tiistaina Venäjän mediaa valvova viestintäviranomainen Roskomnadzor antoi Novaja Gazeta -lehdelle varoituksen. Varoituksen pelättiin ennakoivan lehden sulkemista, sillä jos viestintäväline saa kaksi varoitusta viranomaisilta vuoden aikana, se voidaan sulkea.

Varoitus koski lehden uutisessa mainittua kansalaisjärjestöä, jota lehti ei ollut nimennyt "ulkomaalaiseksi agentiksi" Venäjän lain mukaisesti. Roskomnadzor ei maininnut, mistä järjestöstä on kyse.

Venäjällä on voimassa laki, jonka mukaan esimerkiksi ulkomaista rahoitusta saavien, poliittisiksi katsottujen kansalaisjärjestöjen täytyy rekisteröityä ulkomaisiksi agenteiksi. Laki koskee myös tiedotusvälineitä tai toimittajia.

Novaja Gazeta on yksi harvoista riippumattomista sanomalehdistä, joita Venäjällä on jäljellä. Myös sen raportointia Ukrainan sodasta on kuitenkin estetty.

Aiemmin tässä kuussa lehti ilmoitti poistavansa Ukrainan sotaa koskevaa sisältöään ja työskentelevänsä "sensuurin" alaisena.

Lehden päätoimittaja Dmitri Muratov sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon. Hän ilmoitti tiistaina lahjoittavansa palkintonsa huutokaupattavaksi auttaakseen ukrainalaispakolaisia.

Venäjä on rajoittanut median toimintaa runsaasti sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan. Maanantaina Venäjä kielsi Facebookin ja Instagramin toiminnan maassa ääriliikehdintään liittyvän sisällön perusteella.

Venäjä on myös sulkenut lukuisia tiedotusvälineitä tai rajoittanut pääsyä niiden nettisivuille.

