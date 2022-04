Elämä on liian lyhyt harmaalla sohvalla istumiseen: Visualisti Virve Arvolan kodissa on tilaa väreille ja elämänjäljille – "Kun me ajoimme tuota hiekkatietä pitkin tänne, niin siinä tuli olo, että ah!"



1 Virve Arvola on rohkea sisustaja. Tässä huoneessa hän on käyttänyt värikarttana vihreäsävyisiä tyynyjä. Markku Jokela

Pimeät myyntikuvat 50-luvulla rakennetusta talosta eivät vakuuttaneet Virve Arvolaa, kun he etsivät miehensä Henri Heikkilän kanssa omakotitaloa. Heikkilä oli kuitenkin sinnikäs ja ehdotti monta kertaa, että he menisivät katsomaan taloa paikan päälle.