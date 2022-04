Alkavalla viikolla kannattaa varautua liukkaisiin ajokeleihin – Tiistaina Pohjois-Pohjanmaalla huomattava onnettomuusriski

Kaikkiin Keskipohjanmaan levikkialueen maakuntiin on annettu maanantaiksi, tiistaiksi ja keskiviikoksi varoitus mahdollisesti vaarallisen liukkaasta ajokelistä. Syynä on näille päiville ennustettu lumisade. Liikenteen sujuvuus voi huonontua, ja onnettomuuksien riski kasvaa. Tiistaina Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on voimassa vielä astetta painavampi varoitus vaarallisesta tienliukkaudesta. Tuolloin onnettomuusriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan jo huomattava ja liikenteessä voi olla merkittäviä häiriöitä. Näillä näkymin liukkausvaroitus ei ole Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla eikä Pohjanmaalla voimassa enää torstaina.

Huhtikuun ensipäivinä ei vielä ole odotettavissa kelien lämpenemistä. Esimerkiksi Kokkolassa, Kalajoella, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa lämpötilat tulevat vaihtelemaan muutaman asteen nollan molemmin puolin. Tuuli voi kuitenkin saada ilman tuntumaan kymmeneltäkin pakkasasteelta.