Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Chardonnay yllättää kerrankin

Viiniarvio

Polz Spiegel Chardonnay 2020, Itävalta, 14,98 €

Chardonnay on ollut viime vuosina vähän haastava kohde. Se on käytännössä helposti kasvava rypälelajike, josta voi tuottaa hyvinkin erilaisia viinejä eri maissa ja hieman valmistustapaa muuttamalla. Useimmat Chardonnayt ovat vähähappoisia ja samalla myös raskaampia perusmaultaan. Toisaalta se saa tammikypsytyksessä hienoja aromeja. Itävaltalainen Spiegel Chardonnay sai mielenkiintoni heräämään, koska ei se nyt ihan yleisin rypäle siellä ole.

Heti tuoksu yllättää, raikasta sitrusta, mutta samalla persikkaa ja päärynää. Ei kuitenkaan yltiöpäisen raskasta, pikemminkin runsasta ja houkuttelevaa.

Yllättävän hapokas valkoviini on hyvin monikäyttöinen ruuan kanssa ja sopii vaikka pääsiäispöytään.Pisteet 8,1/10

Maku on aika samoilla linjoilla, kunnolla sitrusta, kohtuullisen ryhdikäs hapokkuus, mikä on poikkeuksellista. Kokonaisuus on silti vielä pehmeähkö verrattuna vaikka Rieslingeihin. Sattui nyt olemaan kuhafilettä ja perunamuusia, eikä yhdistelmä ihan huono ollut. Voisi ehkä mennä vielä paremmin lohen kanssa, mutta salaateille saattaa olla jo liian voimakas. Selvästi erilainen Chardonnay kuin yleensä, mikä tarjoaa enemmän käyttömahdollisuuksia. Varmasti sopisi äyriäisillekin ja paellalle. Ja kun pääsiäinen on tulossa, tämä saattaisi olla aika hyvä valinta pääsiäisen ruokapöytiin.