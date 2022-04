Lukijan mielipide: Nuorten ulkonäköpaineet

Nykyään moni nuori kärsii ulkonäköpaineista. Monet eivät pidä tätä ajatusta todenmukaisena, mutta valitettavasti totuutta ei voi piileskellä ikuisesti.

Monet vanhemmat miettivät mistä moisia ajatuksia edes tulee. Kysymykseen ei tosin ole vain yhtä selkeää vastausta. Ulkonäköpaineet voivat syntyä jollekin ihan pienimmästäkin kommentista. Jotkut ovat paksunahkaisempia ja eivät saata lannistua moisesta. Mutta lähtö itsetuntoa sabotoiviin ajatuksiin voi kuitenkin lähteä muustakin, kun kommenteista. Jopa kuvat voivat aiheuttaa nuorelle katkeruutta itseensä. Ei voi koskaan tietää mitä jonkun päässä pyörii. Toiselle vitsillä heitetty kommentti on kaverille loppumaton kierre riittämättömyydentunnetta.

Vanhemmat eivät aina huomaa ajatella itseään syypäänä. Jollekin vanhempien “huolehtivaiset” kommentit siitä mitä syö, pukee tai tekee ovat suurin tekijä. Toki tämä voi olla jollekin toisen terveyden ja turvallisuuden huolehtimista, mutta miksi ei voisi ottaa pientä elettä kysyä mitä mieltä nuori on kommenteista.

Kenties asiaa pitäisi korostaa. Ulkonäköpaineet eivät ole keksittyjä eikä vaarattomia. Ulkonäköpaineet aiheuttavat itseluottamuksen heikentymistä. Joissain tapauksissa nuori yrittää löytää omia keinojaan oman ulkonäön “parannukseksi”. Nämä keinot eivät yleensä ole terveellisiä tai “toimivia”. Joillekin paineita aiheuttaa oma paino. Nuoret saattavat yrittää itsensä näännyttämistä tai ylensyömään mukauttaakseen omaa painoa muiden silmiin “oikeaksi”.

Ulkonäköpaineista löytyy paljon vaaroja ja on tärkeää, että oppii jo lapsena, kuinka vahvasti pienetkin kommentit vaikuttavat jonkun elämään. Tämä on ongelma, joka on lähes mahdoton täysin poistaa.

Voimme kuitenkin ennaltaehkäistä valistamalla nuoria aiheesta.

Elsa-Marella Luoto,

yläkoululainen,

Kokkola