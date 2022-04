Pääkirjoitus: Mökkeilyn odotukset muuttuvat, kun nykypolvi ei halua olla työsiirtolassa vaan nauttia

Kumma olisi, jos maailman muutenkin muuttuessa, eivät myöskin mökkeily ja vapaa-ajanvietto muuttuisi. Nykyihmisten odotukset ovat toisenlaisia kuin itse kunkin omassa lapsuudessa tai nuoruudessa.

Kun sotien jälkeisessä Suomessa elintaso parani, alettiin rakentaa mökkejä. Menneinä vuosikymmeniä esimerkiksi 1950- ja 1960-luvuilla kesäpaikat olivat nimenomaan itse rakennettuja mökkejä ilman erityisiä mukavuuksia. Erityisesti Järvi-Suomessa mökkejä laitettiin myös saaritonteille ja matkat kuljettiin veneellä.

Joillakin paikkakunnilla on myös perinteisiä huvila-alueita, joihin muutettiin kesäksi kaupungista. Esimerkiksi Kokkolassa perinne on paljon vanhempaakin kuin sotien jälkeinen aika. Kesiä on vietetty myös maalla sukulaisten luona tai tyhjilleen jääneistä maataloista on tehty lomapaikkoja.

Kuusikymmentä vuotta sitten ja siitä nykyaikaan rakennetut mökit ovat vaihtaneet omistajasukupolvea jo kaksi, kolmekin kertaa. Moni kesähuvilan omistaja alkaa olla 80 ikävuoden tienoilla, ja osa heistä siirtää huvilan suoraan lapsenlapsilleen, kertoo Vapaa-ajanasukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo STT:n haastattelussa.

Kun mökkien ja huviloiden omistajiksi tulee nuorempia sukupolvia, ovat vaatimuksetkin toisenlaisia. Oikein reippaasti yleistäen ikääntyneemmille kansalaisille on sopinut ajatus siitä, että mökillä tehdään koko ajan ns. mökkitöitä. Seuraavia mökkiläisiä ei välttämättä huvita mökkeily työsiirtola -metodilla vaan vapaa-ajalta halutaan toisenlaisia asioita: mukavuuksia ja harrastamista, helppohoitoisia pihoja haravoimisen ja kitkemisen sijasta.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton mukaan monipuolisesti varustellut mökit ja pihat ovat toki vielä vähemmistönä. Valtaosa kesäasunnoista on Tervon mukaan edelleen mökkikantaa, joka rakennettiin 70-, 80- ja 90-luvuilla. Nyt mökkipihoihin ja terasseihin ollaan valmiita panostamaan. Pihasuunnittelussa käytetään jopa ulkopuolisia asiantuntijoita ja mikä ettei.

Korona-aika herätti Suomessa suoranaisen mökkibuumin. Tajuttiin, että lomaa voi viettää kotimaassa ja oma mökkikin olisi hyvä olla olemassa. Mielenkiintoista nähdä, miten kotimaan kiinnostus jatkuu korona-aikojen normalisoituessa.

