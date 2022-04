Lukijan mielipide: Pitääkö olla huolissaan? – Lämmitysöljyn hinta on noussut järkyttävän paljon

Viime aikoina on aivan perustellusti oltu huolissaan hintojen noususta eli inflaatiosta. Yksi on huolissaan kahvipaketin, toinen bensan, kolmas dieselin, neljäs ties minkä muun kallistumisesta.

Kenenkään en ole huomannut olleen huolissaan lämmitysöljyn järkyttävän suuresta hinnan noususta. Se on kuitenkin pakollinen ostettava jos on öljylämmitys. Johtuneeko ihmisten ja median vähäinen kiinnostus öljylämmityksen huonosta maineesta. Vai siitä että öljylämmitys on lähinnä iäkkäiden pienen eläkkeen varassa elävien lämmitysmuoto. Meidän huolet (kuten esim taitetun indeksin kohtuuttomuus) ei tunnetusti tunnu kiinnostavan esimerkiksi poliitikkoja. Olemmehan me poistuvaa äänestäjäkuntaa.

Sitten hiukan matematiikkaa. Viime syksynä 1000L lämmitysöljyä maksoi hitusen yli 1000€. Sama määrä maksaa nyt noin 1500–1600 €. Pienoisen omakotitalon lämmitykseen kuluu noin 2000 L kyseistä nestettä. Joten aiemman noin 2000 € sijasta nyt lämmityskulut ovat noin 3200 € vuodessa. Kahvipaketti ja bensalitra maksavat meille aivan saman kuin muillekin.

Arvaan että joku tarjoaa ratkaisuksi lämmitysmuodon vaihtoa. Hyvä idea, mutta ei pienen eläkkeen varassa elävillä läheskään kaikilla ole niitä kymmeniä tuhansia joita esim. maalämpöön siirtyminen maksaa.

Kysyin otsikossa, pitääkö olla huolissaan. Pitää, jos ottaa huomioon että keskimääräinen eläke nousi tälle vuodelle noin 20 €/kk miinus verot. Mutta ei huolestumisesta ole muuta seurausta kuin oma tressaantuminen. Joten ei kannata.

Kalervo Koski

Öljyllä lämmittävä